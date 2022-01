La siguiente es la programación tentativa que se estipula para la primera fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol, a disputarse entre viernes 11 y lunes 14 de febrero.



-Viernes 11, a las 20.00-



Deportivo Morón-Tristán Suárez



-Sábado 12, a las 17.00-



Almagro-Mitre de Santiago del Estero



Deportivo Madryn-Agropecuario de Carlos Casares



Villa Dálmine-Brown de Puerto Madryn



Flandria-Defensores de Belgrano



-A las 19.15, por TV-



Temperley-San Martín de Tucumán



-A las 20.00-



Alvarado de Mar del Plata-Sacachispas (en el estadio José María Minella)



-A las 21.00-



Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Brown de Adrogué



-A las 21.15, por TV-



All Boys-Atlanta



-A las 21.30, por TV-



Almirante Brown-Chacarita Juniors



-Domingo 13, a las 17.00-



Deportivo Maipú-Independiente Rivadavia Mendoza (en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)



-A las 17.30-



Gimnasia y Esgrima de Mendoza-San Martín



-A las 20.00-



Güemes de Santiago del Estero-Estudiantes de Buenos Aires.



-A las 21.15-



Estudiantes de Río Cuarto-Instituto de Córdoba



-Lunes 14, a las 17.00-



Deportivo Riestra-Santamarina de Tandil



San Telmo-Chaco For Ever (por TV)



-A las 19.15, por TV-



Nueva Chicago-Ferro



-A las 21.30, por TV-



Belgrano de Córdoba-Atlético de Rafaela.



Libre: Quilmes.