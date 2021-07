El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) obtuvo ayer el segundo título consecutivo al ganar el tradicional Tour de Francia que finalizó con la 21ra. etapa entre Chatou y Champs Elysees en París (108 kms).

A los 22 años, el pedalista esloveno firmó su segundo Tour en hilera, con un tiempo acumulado de 82h. 56m. 36s. Pogacar diseñó prácticamente un paseo festivo en el tramo final de la competencia, a partir de la considerable diferencia (5m.) que le llevaba a su escolta, el dinamarqués Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). El ecuatoriano Richard Carapaz (INeos) cumplió una destacada labor y finalizó tercero, a 7m. 03s., según indicó el periódico As. La última etapa de la carrera fue ganada por el belga Wout van Aert (Jumbo Visma), quien impidió al británico Mark Cavendish (Quick Step) batir el record de etapas ganadas por el emblemático Eddy Merckx. Van Aert sorprendió a Cavendish, que se quedó con 34 triunfos en etapas del Tour de Francia, compartiendo ese registro con el histórico pedalista belga.

Protagonistas

TADEJ POGACAR - Ciclista

"El año pasado gané de forma increíble. Ahora vuelvo al podio, no puedo describir lo que siento, pero es diferente. No me gusta ser comparado con una leyenda como Merckx".

MARK CAVENDICH - Ciclista

"Ganar la camiseta verde de la regularidad 10 años después es algo genial. Uno tiene la impresión de rejuvenecer en el Tour. Estar aquí ya es un sueño".