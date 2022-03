Antes que suene la campaña por primera vez en todo combate, se escucha la voz con la célebre frase de "segundos afuera, primer round". Eso es lo que falta solamente para que la sanjuanina Cecilia Román (16-5-1) defienda su corona mundial gallo de la FIB por séptima ocasión. Sin dudas es la pelea (prevista para las 17 horas de nuestro país) más compleja de la larga trayectoria profesional que tiene la pionera del boxeo profesional femenino en San Juan. El escenario de por si ya es todo un desafío, pues el combate a diez rounds se hará en el First Direct Arena en Leeds, Inglaterra, ciudad que tiene de prócer al entrenador argentino, Marcelo Bielsa, por llevar al equipo más importante de la ciudad de nuevo a la Premier League. La rival de Román será la australiana Ebanie Bridges (7-1-0, 3KO), quien desde hace medio año se radicó en el Reino Unido para tener mayor notoriedad profesional y buscando justamente un combate de este nivel.

Ambas tuvieron ayer su "primer round" en la balanza para estar dentro de la categoría que son los 53,524 kilos (118 libras). Román superó el momento con cierta holgura como es habitual en su trayectoria al dar 52,297, mientras que la retadora acusó 52,934, quedando ambas listas para poder alimentarse e hidratarse de manera más normal de cara al pleito de esta jornada.

"Ya dimos el peso, listos para mañana", posteó Cecilia luego del pesaje de todos los peleadores de esta velada en Leeds, donde el combate de Román será el de tercera relevancia. La preparación física ideal y la rigurosidad en la nutrición siempre le permitieron a la campeona no tener mayores problemas con la báscula. Ayer no fue la excepción, aunque para Bridges la situación resultó siempre más compleja. De hecho, se espera que la australiana esté varios kilos por encima de la pugilista de nuestra provincia al momento del match. No es un dato menor teniendo en cuenta la potencia con que Bridges, de 35 años, pueda meter sus manos a lo largo de los habituales avances que realiza sobre sus oponente. Cecilia deberá cuidar y manejar la distancia del combate, sabiendo de su mayor alcance y haciendo de la traslación toda una virtud. La peleadora que imponga su táctica seguramente tendrá buena parte de la pelea ganada. El oficio y experiencia de Román también son argumentos que dan como para ilusionarse.

El estadio para hoy en Leeds se espera repleto con más de 13 mil espectadores.

Para la monarca, ya de 39 años, es una pelea que puede ser bisagra. Es que según comentó la propia Román aceptó este combate, con todo el riesgo que implica combatir de "visitante", para luego de poder retener el cetro ir por alguna pelea unificatoria ante otra campeona. Es una apuesta arriesgada, pero que suena lógica a esta altura de su trayectoria. De hecho, es la primera vez que expondrá su título afuera de la provincia.

El combate sólo se puede observar por la señal DAZN, sistema de streaming que emite, fundamentalmente programación de boxeo. La suscripción a la app (aplicación) de DAZN tiene un valor de dos dólares estadounidenses, y puede realizarse a través de la Play Store de Google.

Gran velada en el Luna Park

El bonaerense Gustavo Lemos se jugará hoy su chance de acceder a una pelea por título mundial cuando se enfrente al galés Lee Selby, combate cuyo ganador será declarado retador obligatorio del campeón ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cuyo poseedor es en este momento el australiano George Kambosos.

La pelea, a 12 rounds, será la principal de una cartelera a realizarse en el célebre estadio Luna Park de Buenos Aires y que será televisada a partir de las 23 horas en vivo por las señales de cable TyC Sports, y TyC Sports Play. Lemos, de 25 años, es el actual campeón Latino de la categoría superior, la de los superligeros, y también ostentó la faja latina de los ligeros.

En la misma velada, la santafesina Evelyn Bermúdez unificará los títulos minimosca FIB y OMB (vacante) con la venezolana Débora Rengifo, a 10 rounds, y se disputarán dos títulos Fedelatin y uno Latino.

El resto de la velada

Además de la defensa del título de Román, habrá dos peleas más por títulos ecuménicos: Kiko Martínez (43-10-2, 30KO) vs. Josh Warrington (30-1-1, 7KO) por el título mundial FIB y Maxi Hughes (24-5-2, 5kO) vs. Ryan Walsh (27-3-2,12KO), por el título mundial IBO de peso ligero.

Como es habitual en peleas por coronas serán a la distancia de 12 asaltos.

Pero la velada tendrá varios combates más, sin cinturón en juego, entre los que se destaca el enfrentamiento entre Dalton Smith y Ray Moylette, a diez rounds, peso súper ligero.

Sin dudas será una jornada muy especial para el deporte y en especial para el boxeo sanjuanino,

que tendrá por primera vez a una campeona mundial defendiendo su corona muy lejos de su lugar natal.