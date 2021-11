Este fin de semana se iniciará un hecho inédito en el automovilismo, sanjuanino y argentino, con la presentación del Top Race, en sus tres categorías. Se iniciará una sucesión de fines de semanas "tuerca" en el autódromo San Juan-Villicum, debido a que luego del Top Race correrán sucesivamente el Turismo Nacional, el TC Mouras y el populoso Turismo Carretera.

Con la realización de la novena fecha de su campeonato anual, el Top Race debutará en el autódromo albardonero, ya que antes se había presentado en El Zonda. Y la propuesta es altamente atractiva porque comenzarán a definirse los pilotos aspirantes al título tanto en el TRV6 como en el Top Race Series y Top Race Junior.

En esta nueva cita del certamen, el TRV6 tendrá una fecha especial con una carrera larga que tendrá recarga de combustible y un tiempo de 40 minutos más una vuelta. La estrategia de los equipos en el sector de boxes será clave para conseguir el resultado esperado. El Top Race Series realizará una competencia regular con una clasificación, sprint a 7 vueltas y una final a 25 minutos más una vuelta mientras que el Top Race Junior afrontará una fecha especial con invitados la cual contará con una clasificación para titulares y otra para invitados, una carrera clasificatoria y una carrera final cada una a 20 minutos más una vuelta.

Serán seis los sanjuaninos presentes en esta competencia, se sumó estos últimos días Ulises Campillay en el Top Race Junior. Fabricio Persia en el Top Race, Ariel Persia y Gabriel Da Rold en el Series y Gabriel Abarca y Juan Cruz Roca en el Junior, dirán presente.

Los horarios para la novena fecha

Viernes 19: 13 a 13:20 Top Race Series Entrenamiento No Oficial I; 14 a 14:20 Top Race Entrenamiento No Oficial I; 14:40 a 14:55 Top Race Series Entrenamiento No Oficial II; 15:05 a 15:35 Top Race Junior Tanda de entrenamientos comunitaria (titulares e invitados II); 15:40 a 16:00 Top Race Entrenamiento No Oficial II; 16:20 a 16:45 Top Race Series Entrenamiento I Grupo A; 16:50 a 17:15 Top Race Series Entrenamiento I Grupo B; 17:25 a 17:55 Top Race Junior Entrenamiento I; 18:05 a 18:30 Top Race Entrenamiento I.

Sábado 20: 9 a 9:20 Top Race Series - Entrenamiento II Grupo A; 9:55 a 10:25 Top Race Junior - Entrenamiento II; 10:35 a 10:55 Top Race Entrenamiento II; 11:30 a 11:40 Top Race Series Clasificación Grupo A; 11:45 a 11:55 Top Race Series Clasificación Grupo B; 12 a 12:05 Top Race Series Clasificación del 1 al 5; 12:25 a 12:35 Top Race Junior Clasificación Grupo titulares; 12:50 a 13 Clasificación Grupo invitados; 13:45 a 14 Top Race Clasificación; 15:05 Top Race Junior Carrera Clasificatoria 20 minutos; 15:55 Top Race Series Sprint 7 vueltas; 16:35 Top Race Sprint 7 vueltas

Domingo 21: 10:05 Top Race Junior Carrera Final 20 minutos + 1 vuelta; 10:55 Top Race Series Carrera Final 25 minutos + 1 vuelta; 11:53 Top Race Carrera Final 40 minutos + 1 vuelta.

Se retira Guillermo Ortelli

Guillermo Ortelli, uno de los máximos referentes del Turismo Carretera y piloto que supo ser bastión de Chevrolet, anunció su retiro del automovilismo luego de haber conquistado siete títulos en la categoría y la sensación de que pudo haber ganado más carreras.

Ortelli, nacido en Salto el 25 de abril de 1973, creció admirando a Juan María Traverso, a quien idolatró desde que era chico y siguió con atención desde que logró su primer título en el TC en 1977. El piloto de Salto corrió en TC 400 carreras y, además de las dos horas de TC que ganó con Fabián Acuña en 1994, triunfó en dos carreras más a bordo de un Ford en 1996. El 8 de junio de 1997 ganó su primera competencia con Chevrolet en 9 de Julio, y luego fueron 31 triunfos más hasta su retiro, tras 28 temporadas en el TC. Después de Juan Gálvez, que ganó 9 títulos, Ortelli le sigue en la estadística con 7 coronas, por encima de pilotos como el "Flaco" Traverso con 6 y Oscar Gálvez con 5.