Definiciones. El Femenino ya tiene semifinalistas.

Sarmiento, Jáchal y Santa Lucía A en Femenino, 25 de Mayo, Jáchal y Santa Lucía en el Sub 15 son los equipos semifinalistas de doble certamen que organiza la Federación Sanjuanina de Fútbol tras jugarse los partidos de Cuartos de Final entre el viernes y este sábado, recordando que el lunes en Calingasta se completará el cuadro de semifinalistas. El viernes, en Jáchal, el seleccionado Sub 15 local derrotó por 1-0 a Iglesia y avanzó a semifinales mientras que en el Femenino, el seleccionado de la Liga Iglesiana no se presentó. El sábado, en tanto, con un pobrísimo y polémico arbitraje, en 25 de Mayo, las chicas de Sarmiento derrotaron por 3-2 a Albardón-Angaco y se metieron en las semifinales. Mientras que en Sub 15, los chicos de 25 de Mayo igualaron 1-1 con Sarmiento y en los penales ganaron por 4-2. En Caucete, en Femenino, Santa Lucía A venció por 2-1 a Santa Lucía B y avanzó, mientras que en el Sub 15, Caucete perdió 1-0 contra Santa Lucía.