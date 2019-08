Polémico. Roddy Zambrano quedó en el ojo de la tormenta en la semifinal entre Brasil y Argentina.

Su nombre quedó en el ojo de la tormenta, por la gran cantidad de jugadas polémicas en la Copa América que los jueces y la Asistencia Arbitral por Video no lograron resolver. Wilson Seneme, encargado del arbitraje en la Confederación Sudamericana, rompió el silencio. Lo hizo en el programa 90 minutos de fútbol, de Fox Sports. Y allí, acompañado por el argentino Héctor Baldassi, dejó su mirada sobre las continuas controversias a nivel Conmebol y se refirió a los dos penales que el ecuatoriano Roddy Zambrano no sancionó en favor de Argentina en las semifinales del certamen continental frente a Brasil; errores que provocaron la furia de Lionel Messi, quien hizo declaraciones fuertes contra la organización.



"Tenemos 90% de aciertos", afirmó y se refirió a las dos jugadas de la Copa, presuntos penales en la semifinal contra Brasil. "En la jugada de Otamendi, que es un centro de un tiro esquina, ahí sí vemos evidencia de revisar una jugada. Esa jugada pospartido fue revisada con los árbitros, dimos una devolución general diciendo que era una acción en la que había que darle al árbitro una segunda oportunidad. Cuanto más evidencias tengo de una jugada, mejor para el árbitro. Lo peor que puede pasar es que haya una jugada con evidencias para revisión y que la gente pregunte "¿y por qué no la revisaron?". Es lo que no queremos que pase en un partido y estamos tratando de evitarlo. En la otra no; en la jugada hay un pisotón del delantero (Agüero) al defensor (Dani Alves). Ahí no hay evidencia para una revisión".

Diferencias muy grandes

Para el Mundial de Rusia 2018, la FIFA trabajó más de un año para elegir sólo 14 profesionales para el VAR. La tecnología que se utilizó en el último Mundial contaba con 33 cámaras, de las cuales ocho permitían la grabación superlenta y cuatro, la ultra lenta. También se utilizó un sistema de información VAR, con el objeto de saber al instante qué estaba chequeando en cada encuentro, a cargo de un empleado de la FIFA que informaba a las cadenas de televisión sobre los procesos de revisión, incluido el motivo a través de una tablet conectada en red. En Conmebol se cometió el error de que todos los árbitros pudieron ser jueces de campo o de VAR. En la Copa América, el VAR contó con una tecnología inferior de 24 cámaras y dos de repetición inmediata. En 64 partidos del Mundial, el VAR intervino en 20 oportunidades, con un promedio de 1m20s de resolución. En "Brasil 2019", fueron 26 las ocasiones en las que recurrieron al monitor para chequear jugadas, teniendo menos de la mitad de los partidos. Y se llegó a tardar hasta casi 4 minutos para tomar una decisión, con los conflictos que todos conocemos, haciendo dudar de los resultados y de los beneficios.