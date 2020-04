La postergación de los Juegos Olímpicos era prácticamente un hecho hasta que finalmente se confirmó. La celebración deportiva más importante se realizará en 2021, por supuesto manteniendo su sede en Tokio. Sin embargo, ante esta situación, la Selección Sub 23 de fútbol se encontró con un gran problema: muchos de los convocados de la lista de 50 de Batista ya no podrían entrar en esa nómina por pasar a ser mayores del límite de edad.

Finalmente la FIFA dio por cerrado el tema y mediante un comunicado expresó que se extenderá el límite de edad, por lo que se jugará con futbolistas de hasta 24 años. "Para mantener los criterios de elegibilidad originalmente previstos (jugadores nacidos a partir del 01.01.1997 y tres jugadores adicionales)", indicó el máximo organismo del fútbol.

De los 50 elegidos por Batista había 17 nombres que no iban a poder estar en 2021 si no se modificaba la regla. ¿El más importante? Lautaro Martínez, figura del Inter. En esa nómina también había otros jugadores de gran calibre como Matías Vargas (Espanyol), Gonzalo Montiel (River), Marcos Senesi (Feyenoord), Santiago Ascacibar (Hertha Berlín) y Lucas Robertone (Vélez). Hay que resaltar que en la lista de 50 Batista no había convocado a ningún mayor de 23 años, teniendo tres plazas permitidas que hasta el momento no iban a ser utilizadas.



Conmebol



Mediante una videoconferencia se realizó el 72do Congreso Ordinario de la Conmebol donde además de aprobar el balance al 31 de diciembre del año pasado, se decidió hacer un fondo solidario de 30 millones de dólares para ayudar a los clubes durante el parate.