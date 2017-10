Cuenta regresiva. Messi y Mascherano, más Romero, Di María, Otamendi, Biglia, Mercado y Guzmán disputarían en Rusia su último mundial.

Con su ilustre labor en Quito, Lionel Messi quedó en la recta final hacia la Copa del Mundo, la única que le falta levantar, y en Rusia tal vez haga el último intento. Para Javier Mascherano, su compañero de celebraciones olímpicas en los albores de sendas carreras magistrales y también socios en el llanto de tres frustraciones sucesivas, ya deslizó que Rusia será su despedida.



La generación de Messi y Mascherano también la integran el arquero Sergio Romero, Ángel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, pese a que no jugaron en Alemania 2006.



El orden no es caprichoso: Romero jugó todos los minutos de Eliminatorias, Di María todos los partidos pero no todo el tiempo, Agüero salió y volvió y se perdió esta doble fecha por la lesión, en cambio Pipa viene ausente en la gestión Sampaoli.



Darío Benedetto y Mauro Icardi tienen hoy más acciones, aunque faltan 8 meses para la contienda mundialista. Romero es fija para estar y todo indica que Di María también. Nicolás Otamendi, que estuvo en Sudáfrica pero no en Brasil, y Lucas Biglia, subcampeón en 2014, irán por su segundo mundial y son apuestas firmes para estar en Rusia.



Enzo Pérez, también llevado a Brasil por Sabella, hizo méritos en Quito para sumarse al grupo. Gabriel Mercado es otro de los defensores que aparecen con chances y por la escasez de altura Federico Fazio tiene sus boletos para estar entre los 23.



Paulo Dybala es una de las figuras del fútbol europeo y sería difícil descartarlo. Marcos Acuña sostuvo altas las acciones por la versatilidad que tiene para manejarse en las dos bandas, más adelante o más atrás y hasta mejoró la tarea de Di María por el andarivel izquierdo. El caso de Ever Banega es singular. Nadie puede marginarlo de los históricos, pero se quedó fuera de Sudáfrica y de Brasil.



Eduardo Salvio, Lautaro Acosta, Emiliano Rigoni, Alejandro Gómez, Leandro Paredes son algunos de los que corren entre los elegibles. Faltan los laterales y entre los arqueros Nahuel Guzmán parece tener su puesto firme en el seleccionado.