El seleccionado argentino masculino de vóleibol logró ayer una victoria sobre Egipto por 3 a 2 que le permitió clasificarse a los octavos de final del Campeonato Mundial de Polonia-Eslovenia y en la próxima instancia se medirá ante Serbia, que terminó primero e invicto en su grupo.

Los últimos seis partidos de la fase preliminar del Mundial determinaron ayer los ocho enfrentamientos de los octavos de final del torneo, que se jugarán a partir del 3 al 6 de septiembre. Con 16 de los 24 equipos nacionales que comenzaron el evento la semana pasada, la ronda eliminatoria comenzará con ocho emocionantes duelos: Polonia vs. Túnez, Eslovenia vs. Alemania, Italia vs. Cuba, Serbia vs. Argentina, Brasil. vs. Irán, Francia vs. Japón, Países Bajos vs. Ucrania y Estados Unidos vs. Turquía.

La mitad de los 16 equipos que avanzaron a la ronda eliminatoria estuvieron en la cancha ayer y Serbia dejó una de las impresiones más fuertes entre ellos. Los europeos se mantuvieron en excelente forma y terminaron su campaña del Grupo A en Katowice sin perder sets luego de una victoria por 3-0 (29-27, 25-15, 25-17) sobre Túnez.

El atacante estrella Uros Kovacevic lideró la ofensiva serbia con 15 puntos (13 remates, dos aces), mientras que el bloqueador central Marko Podrascanin y el opuesto Dusan Petkovic agregaron 11 cada uno.

Argentina, por otro lado, tuvo que dar todo lo que tenía para llegar a la ronda eliminatoria del Grupo F en Ljubljana. Los medallistas de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio entraron al último día de la fase de grupos bajo presión después de derrotas consecutivas en cinco sets ante Irán y Holanda, pero estaban en el lado derecho de otro desempate, esta vez contra Egipto, para ganar 3-2 (27-25, 26-28, 24-26, 25-17 y 15-6) y asegurar su pase a octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros clasificados.

Los argentinos sacaron la mayor parte de su producción ofensiva del opuesto sanjuanino Bruno Lima, con 23 puntos, el central Agustín Loser, con 19, y el atacante Facundo Conte, con 18 tantos.

"Fue un partido muy difícil", apuntó Agustín Loser en declaraciones al sitio oficial de la FIVB. "Sabíamos que estábamos jugando para la clasificación, así que tuvimos que lidiar con mucha presión. Eso fue un problema en algunos momentos del partido, pero logramos jugar nuestro juego en los grandes momentos y nos llevarnos la victoria. Tenemos un espíritu de lucha realmente fuerte, nunca nos damos por vencidos y seguimos jugando incluso en los momentos difíciles. Y lo llevaremos a los octavos de final", añadió el central argentino.

Derrota en la VNL

El último antecedente entre Argentina y Serbia se dio hace un par de meses en la Liga de Naciones

de Vóleibol 2022. Fue el 10 de junio, en la semana inaugural de la VNL, y los europeos ganaron una emocionante batalla de cinco sets en Ottawa, Canadá.