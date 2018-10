La campeona de tenis Serena Williams causó anteayer furor en las redes sociales con un video en el que aparece cantando en topless, con las manos en los senos, para una campaña de prevención del cáncer.



La tenista estadounidense canta a capela la canción "I Touch Myself" ("Me toco") del grupo australiano The Divinyls, en apoyo a la organización Breast Cancer Network Australia.



"En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, he grabado una versión del éxito mundial de Divinyls "I Touch Myself" para recordar a las mujeres que realicen de forma regular un autoexamen", escribió Serena Williams en su cuenta de Instagram.