La vuelta. Serena eligió Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, para volver a la canchas.

Dubai, Télam



La estadounidense Serena Williams, quien fue mamá en septiembre pasado, regresará a jugar al tenis antes de fin de año en una exhibición en Abu Dhabi, informaron medios de los Emiratos Árabes.



El multimedio de Dubai Sport360 y el diario The National confirmaron que la ex número uno del mundo se presentará el sábado ante una rival a definir, pero indicaron que se trataría de otra campeona de Grand Slam.



Williams, de 36 años, no juega de forma oficial desde enero cuando ganó su 23er título de Grand Slam en el Abierto de Australia ya embarazada de ocho semanas.