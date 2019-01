Despedida. El ciclista rawsino aseguró que hasta el domingo intentará disfrutar de la prueba ya que será la última que dispute.

Ésta que está sufriendo, tal cual él mismo lo describe, es su última Vuelta a San Juan. Sergio Aguirre, ciclista y técnico del equipo municipal de Rawson, tiene 42 años y es el ciclista en este numeroso pelotón que más Vueltas disputó. Recuerda que la primera que corrió fue en el año 1998 cuando se coronó Gonzalo Sala. De esta manera es su 20ma Vuelta, pues en la única que no estuvo fue en la primera con carácter internacional en 2017.



"No me había dado cuenta este dato que era el ciclista con más Vueltas, pasó rápido el tiempo pero me dejó mucho aprendizaje. Aunque tengo que reconocer que ahora la estoy sufriendo por eso decidí que es mi última Vuelta", contó el ciclista, padre de la multicampeona Maribel. Sergio sabe del sacrificio que hay que realizar para estar en la prueba enfrentando a los World Tour, que demuestran su potencial con grandes presupuestos y entrenamientos que están muy lejanos a la realidad del conjunto rawsino. "Seguiremos aportando pero desde otro lugar. Tenemos un equipo joven que con mucho trabajo y sacrificio puede ser protagonista, en esta Vuelta no estamos defraudando y seguimos intentando dar pelea", aseguró quien como ya adelantó, disfrutará a esta prueba como ninguna por tratarse de la última.

Una baja rawsina



El equipo continental rawsino sufrió una baja en la primera etapa. Se trata de Pedro Gordillo quien sufrió una de las tantas caídas en el retorno de la Difunta Correa. Una fractura en su codo fue lo que lo llevó a bajarse.