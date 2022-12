El futbolista catalán Sergio Busquets, campeón del Mundo 2010 y campeón de Europa 2012, anunció hoy que no volverá a vestir la camiseta del seleccionado de España tras haber formado parte del plantel que fue eliminado en octavos de final de Qatar 2022.



A los 34 años Busquets, jugador del Barcelona, utilizó una red social para hacer su anuncio e inició el texto diciendo: "Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la Selección".



Busquets, quien jugó cuatro mundiales y dos Eurocopas, agregó: "Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno".



El mediocampista señaló además "También a cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos".



Finalmente, la extensa despedida tiene su punto final al expresar: "Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas".