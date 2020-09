El capitán de Real Madrid, el defensor Sergio Ramos, se expresó hoy a favor de que el crack argentino Lionel Messi, en conflicto con Barcelona, permanezca en el club catalán y en la liga española.



"Para el fútbol español, para Barcelona y para nosotros mismos, porque nos gusta ganar contra los mejores, me gustaría que Messi permaneciera siempre aquí", dijo Ramos en declaraciones que fueron reproducidas por la agencia alemana dpa.



"Yo creo que Messi se ha ganado la posibilidad de decidir sobre su futuro. Ahora, si lo está haciendo de la mejor manera o no, no lo sé. Es un tema que nosotros debemos dejar al margen", añadió.



El defensor habló este miércoles en rueda de prensa en Stuttgart, Alemania, donde mañana el seleccionado español debutará ante el local en la Liga de las Naciones de la UEFA.



"Messi hace mejor a la liga española y a su equipo, y hace más bonitos los clásicos. Él es uno de los mejores del mundo, hay poco más que añadir, se ha ganado el respeto, sin especulación ninguna, y ya se verá lo que pasa", concluyó.