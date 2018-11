Líder. El Sevilla de Banegas y Vazquez pasó al frente en la Liga española al vencer al Valladolid.

Sevilla, con Ever Banega como titular y el ingreso de Franco Vázquez, desplazó a Barcelona de la punta de la liga española de fútbol con el triunfo ante Valladolid como local por 1 a 0, en el partido válido por la fecha 13 en la que también anotó Giovani Lo Celso anotó en la derrota de Betis.



El portugués André Silva (PT 30m) marcó el gol de la victoria para el equipo sevillano, que alcanzó los 26 puntos en el campeonato, con uno de ventaja sobre Barcelona (25).



Valladolid, con el ingreso de Leonardo Suárez, acumuló el cuarto partido consecutivo sin victorias con dos empates y dos derrotas. En el nuevo líder de España fue titular Ever Banega, quien luego fue reemplazado por Franco "Mudo" Vázquez.



En el último partido del domingo, el mediocampista argentino Giovani Lo Celso convirtió un gol que finalmente no le alcanzó a Betis para evitar la derrota ante Villarreal por 2-1, como visitante.



El integrante del seleccionado argentino fue suplente, pero en el último minuto regular marcó el descuento y su segundo gol en la liga española.



A su vez, Athletic de Bilbao empató con Getafe como local 1 a 1 y Girona venció a Espanyol por 3-1, como visitante. Mañana: Real Sociedad-Celta. Resultados: Leganés 1-Alavés 0; Eibar 3-Real Madrid 0; Valencia 3-Rayo Vallecano 0; Huesca 2-Levante 2; Atlético de Madrid 1-Barcelona 1.