Triunfo. Con presencias argentinas, Sevilla ganó.

Sevilla de España se adjudicó el triangular de preparación disputado en la ciudad de Mainz, Alemania, al doblegar al Everton inglés y al conjunto local, en la pretemporada previa al comienzo oficial de la competencia con la Liga.



En el primer encuentro de la jornada en la región de Maguncia, el conjunto andaluz se impuso por 1-0 al Everton británico, con un penal convertido por el mediocampista argentino Lucas Ocampos (ex River Plate), incorporado recientemente tras haber vestido la camiseta del Olympique de Marsella durante la temporada pasada.



En ese encuentro de 60 minutos (dos tiempos de 30 cada uno) también se alistó en el elenco sevillista el mediocampista cordobés Franco Vázquez (ex Belgrano), según consignó un informe del sitio Marca.



En tanto, a segunda hora, Sevilla consiguió una victoria más amplia sobre Mainz (5-0), con la participación del centrocampista ofensivo, el rosarino Ever Banega (ex Boca y Newell"s).



Sevilla arrancará oficialmente la Liga el domingo 18 de agosto en el choque que sostendrá como visitante ante Espanyol, en Barcelona. Así, el conjunto andaluz entró en zona definitoria tras una extensa pretemporada.