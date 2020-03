Dando indicaciones. Hernán Crespo, el técnico de Defensa, habla con uno de sus dirigidos. El exjugador de River se lavó las manos y dijo que si River no sale campeón no es problema de él.

Más allá de haber agradecido el homenaje en el Monumental, el DT de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, analizó el "espectacular" partido que hizo su equipo y no quiso ponerse el traje de verdugo del Millo en esta definición de torneo, aunque finalmente lo fue.

Después de haber recibido la ovación de la gente con el "Crespo, Crespo...", Hernán se centró en el partido. En el partidazo que hizo Defensa y Justicia ante River. Finalizado el 1-1, analizó lo sucedido. "No es fácil acá, es una caldera. River es el mejor de Sudamérica desde hace varios años. Venir a hacerlo de la mejor manera, sobre todo en el primer tiempo. Con River después sufrís, entró Juanfer e hizo un desastre. Pero lo tuvimos bastante bien, no tuvieron grandes ocasiones. Sí tenencia, fue un gran partido", expresó.

Agregando conceptos, muy conforme con el rendimiento de sus dirigidos, Crespo agregó: "Vinimos a hacer lo que correspondía, a plasmar nuestro juego e identidad. La gente de Defensa quiere esto, le gusta esto. Nos plantamos en cualquier cancha, en La Plata o en Tucumán. Hoy en el Monumental, quizás el estadio más difícil de Argentina", comentó el DT que en la semana se había molestado con un periodista ante la pregunta si por ser ex River, pondría un equipo alternativo ante el Millonario: "No hay equipo en el mundo que salga a empatar o perder" había enfatizado en esa ocasión.

Para cerrar, Crespo sentenció: "Venir y jugar de la manera que lo hicimos es espectacular. Fue un gran partido (...) Si River no logra el título, no es problema mío" expresó el DT que sin querer ser verdugo de su ex equipo, anoche lo terminó siendo.





ENZO PÉREZ

> "Calma, no nos tenemos que volver locos"

El volante mendocino de River Plate Enzo Pérez al final del partido, a pesar del poco esperado empate, trató de poner un poco de tranquilidad, recalcando que el campeonato todavía depende de River.

River quería asegurarse el primer puesto, pero Defensa y Justicia le sacó un empate en el Monumental y dejó todo abierto de cara a la última fecha. Deberá ganar en Tucumán ante Atlético para no depender de lo que pase en La Boca entre el local y Gimnasia. Luego de 1-1 en el Monumental, el que trató de llevar algo de calma fue Enzo Pérez.

"Primero hay que pensar en la Libertadores y después en Tucumán. Hasta el último partido sabíamos que dependía de nosotros. Sabemos lo que somos, lo demostramos durante mucho tiempo. Hay que estar serenos. Calma, no nos tenemos que volver locos", expresó el mediocampista mendocino.

Respecto al análisis de partido, agregó: "Fueron dos partidos. En el primer tiempo estuvimos bien hasta los 20 minutos, después no desorientamos, empezamos a salir de a uno y a destiempo. En el segundo cambiamos totalmente. Fue todo de nosotros, tuvimos chances. Por ahí hubiéramos aumentado pero nos faltó serenidad en los momentos de definición".

Juanfer cortó la racha negativa

River, que había fallado sus últimos cuatro disparos desde los 12 pasos en Superliga, llegó al empate a través de un buen remate de Juanfer Quintero. Justo le tocó a hacerse cargo al colombiano quien había errado uno en la sequía (vs. San Lorenzo). El delantero también arrastraba un año y días sin marcar, lesión ligamentaria de por medio, desde febrero del 2019. En total, River tuvo nueve penales a favor en esta Superliga y pudo convertir apenas cuatro.