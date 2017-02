La fiesta del ciclismo de los no federados bajó el telón. Con la pasión que como siempre refleja Pocito si de ciclismo se trata, finalizó la 13ra edición de la Vuelta a San Juan para Libres, Master, Juveniles y Damas que este año batió un nuevo récord de convocatoria contando con 496 inscriptos en las distintas categorías.



Fue el pocitano Diego Tivani quien se adueñó de la categoría principal, es decir la de Libres, triunfando ante su gente en una exigente etapa y desbancando a Fernando Giménez, el último campeón y quien hasta ayer era el líder de la General.



El último parcial de la Vuelta tuvo un cierre apasionante y al que no le faltó nada. Como es habitual, el pueblo pocitano salió a las calles para apoyar a los guerreros que arriba de las bicicletas aportaron lo suyo para que el espectáculo sea completo. Giménez quien portó la malla líder en la última jornada, nada pudo hacer para romper la estrategia del equipo “Distribuidora Bonomo” que puso a su candidato, Diego Tivani, en la fuga que se formó a mitad de carrera y que fue estirando las diferencias con el paso de los kilómetros. Claro, nadie iba a pensar que la fuga tendría éxito en el final y cuando el equipo de Giménez quiso acordar, ya era tarde.



La holgura que habían alcanzo los escapados terminó siendo fatal para el ex campeón. En calle Aberastain, después de girar cuatro veces al circuito que recorrió gran parte del departamento, el gobernador Sergio Uñac y el intendente anfitrión Fabián Aballay fueron los encargados de bajar la bandera.



El embalaje se levantó y ahí apareció el riojano Elio Olivera para quedarse con la etapa pero claro, quien más festejó fue Tivani, que llegó cuarto en la etapa detrás de Juan Rodríguez y Fabián Tello, segundo y tercero, respectivamente.



El ganador de la etapa completó con un tiempo de 2h25m26s, por eso Tivani festejó debido a que el pelotón en donde se encontraba Giménez finalizó a 1m38s y con esa diferencia le alcanzó a Tivani para trepar a lo más alto de la General. Detrás completaron la general Pedro Gordillo, Julio Brizuela, Juan Prieto, José Austrán, Elio Olivera y Yonatan Rodriguez.



Por su parte, en Master “B”, la etapa fue para Zamudio, pero no alcanzó para desbancar al campeón José Di Lorenzo. Detrás finalizaron Bonifacio Silvera, Raúl Calamera, Carlos Castillo y Gabriel Zamudio. En Master “C” el campeón fue el bonaerense Mario Dauría, segundo Adrián García (Santa Fe) y Argentino Fontana (Buenos Aires). En Master “D” hubo campeón sanjuanino porque el “Yaya” Juan José Gómez fue imbatible, segundo fue Alfredo Riveros y tercero Miguel Machi.



En Juveniles también el título quedó en San Juan porque Santiago Sánchez fue el ganador, segundo Agustín Del Negro y tercero Gonzalo Vargas. Por último en damas la ganadora fue la cubana Marlies Mejías, segunda la chubutense Julia Sánchez Parma y tercera Mercedes Fadigas.

EL CAMPEÓN

“La Vuelta representa mucho”



Emocionado por la enorme hazaña que acababa de conseguir, Diego Tivani se cansó de recibir saludos tras su victoria. El pocitano que se consagró por primera vez en la Vuelta a San Juan de Libres contó lo que para él significa mucho más que un título.



“Es una emoción muy grande, no solo por lo que representa la Vuelta que es la carrera a la que todos durante el año le apuntamos, sino porque se da en mi departamento y puedo festejar con mi gente, mi familia y muchos amigos”, contó el ciclista que vistió la camiseta flúor de la Distribuidora Bonomo.



La vida de un ciclista no federado no es fácil, es que por razones de trabajo quienes lo practican lo hacen por vocación y Tivani contó que a pesar de que sus horarios no le coincidían intentó realizar la mejor preparación.



“Desde el invierno que veníamos haciendo un trabajo de hormiga, le apuntamos al Tour de San José y no se nos dieron los resultados como queríamos pero sirvió para hacer un salto para esta Vuelta, creo que fue una buena preparación porque llegamos en muy buena forma física y deportiva”, expresó. “De todo se aprende, así que después de lo que pasó en Jáchal intentamos corregir errores que fue lo que hoy nos llevó a estar festejando”.



La fuga fue clave para quedarse con la etapa y eso el mayor de los Tivani lo explicó: “La etapa prácticamente la definió el equipo porque desde el inicio los muchachos salieron a buscarla y quemaron los cartuchos para dejarme la definición a mí en el final. Gracias a Dios pude rematar como queríamos así que este triunfo es todo de ellos. Les tengo que agradecer enormemente”, contó.

ENCABEZA LA DINASTÍA



DIEGO TIVANI - Ciclista categoría Libres



Decir Tivani es sinónimo de ciclismo en Pocito, en San Juan y en la China. En el ciclismo federado Nicolás -en Europa corriendo para el Unieuro- y Gerardo -disputando hasta ayer la Vuelta de Mendoza- ya tienen acostumbrados al público amante del pedal con sus triunfos, pero faltaba que apareciera él.



Diego Tivani, el mayor de los tres, decidió este año volver a subirse a la bici y no desentonó. Ayer logró su hazaña consagrandose campeón de la Vuelta a San Juan de Libres. Es ley de la vida: uno siempre vuelve a su viejo amor. Y eso le pasó al mayor de los Tivani que a los 32 años decidió retornar al ciclismo, deporte que había dejado cuando tenía 21 y decidió casarse.



El mayor del matrimonio de Rolando y Estela, arrancó de chico en el ciclismo que siempre fue el deporte fuerte en la familia. Consiguió un par de triunfos importantes con 18 años corriendo federado, pero en el momento en el que comenzaban a aparecer los equipos fuertes, se hacia muy complicado correr de forma solitaria y por eso abandonó. Ya habiendo formado su propia familia, vivió de cerca los triunfos de Gerardo y el crecimiento del regalón Nicolás que hoy sigue formándose en Europa.



Dice que volvió para ‘bajar la panza’ pero se ‘entusiasmó’ y comenzó a competir. “Diego siempre mamó ciclismo y como esto es un vicio cuando te subís y ganas querés siempre más”, contó con el pecho lleno de orgullo su papá Rolando, quien incluso ayudó a Diego a comprarse la bici hace unas semanas atrás. “Quién es el regalón de Estela?, ninguno, la mortadela se corta en partes iguales”, afirmó el campeón quien ayer dio una muestra más de que los Tivani tienen potencial de sobra si de ciclismo se trata.

VISITANTES



Chilenos en plena formación



Fueron muchos los ciclistas foráneos que llegaron a disputar la Vuelta a San Juan de Libres, Master, Juveniles y Damas. El equipo “Tierra amarilla-Los Loros” llegó desde Chile para disputar la competencia más emblemática para el deporte pedal de los no federados pero sobre todo para mostrar a las jovenes promesas juveniles que vienen dando que hablar.



El entrenador Manuel Miranda dice que “sobra potencial” en los chicos de 17 años que trajo: José Autran, Guillermo Beltrán, Apdo Fuentes y Diego Gutiérrez. Los chilenos se mostraron en todas las etapas e incluso integraron podios, destacaron el nivel de los competidores y contaron que la competencia sanjuanina les sirvió de preparación para los Nacionales que disputarán en el vecino país dentro de dos meses.



Además, tienen pensado viajar seis meses a Europa para adquirir experiencia. Agradecieron a las familias que los hospedaron: “Las familias Ocampo, Pastén y la señora Patricia de La Bebida, nos dieron una mano enorme”, contó Miranda.