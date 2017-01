El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, manifestó ayer que si estuviese en el lugar del volante de Rosario Central Walter Montoya (23 años), pretendido por el club de Núñez y su clásico rival, Boca, no dudaría en la elección con el plus de la participación en la Copa Libertadores de por medio.



“Yo no dudaría en elegir si ir a River que juega la Libertadores o Boca”, afirmó Gallardo en TyC Sports desde Orlando, Estados Unidos, lugar de pretemporada para el último campeón de la Copa Argentina.



“Desconozco la situación de Boca para con Montoya, pero sí sé cómo encaramos nosotros la situación con la propuesta para Central”, indicó el técnico de River quien no se comunicó personalmente con el futbolista.



El Xeneize ya hizo una propuesta formal que comprenden 4 millones de dólares y el pase definitivo de Fernando Zuqui, lo cual atrae más que la de River, que ofreció 5 millones.



“La respuesta (a River) fue que no. Se la hicimos llegar a través del representante, porque ellos le mandaron la propuesta al representante”, dijo el vicepresidente de Central Ricardo Carloni

Por otro lado, Gallardo aseguró que “hay muy pocos enganches” en el fútbol argentino, un puesto que pretende reforzar para la presente temporada cuyo primer semestre tendrá como competencias la Supercopa Argentina (ante Lanús), la Copa Libertadores y el torneo local que aun no tiene confirmada su reanudación debido a los problemas económicos que se dan con la AFA por parte de los clubes.



“Es difícil traer jugadores del fútbol local porque están sobrevalorados. Incorporar es un gran inconveniente, pero está claro que si no podemos traer esos jugadores tendremos que potenciar lo que tenemos de cara a las próximas competencias, al menos hasta junio”, indicó Gallardo como ejemplo sobre el estado de situación por la adquisición de Montoya.



Tras la gestión por Montoya, el otro jugador a contratar será un ’10’ y si bien no trascendió el nombre, las alternativas que se manejan son las de dos ex del club: Manuel Lanzini y Alejandro Domínguez.



El cambio de sistema de juego que planea el técnico para 2017 incluye un enganche.