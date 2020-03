Hace unas semanas, Mario Alberto Kempes estuvo en Buenos Aires: en un agasajo a los campeones mundiales de 1978, que compartió con el Pato Fillol y Omar Larrosa, el Matador se reencontró con la camiseta 10 argentina que lució en la final contra Holanda. Pero la residencia habitual del cordobés es en los Estados Unidos, más precisamente Mami, desde donde expresó su temor por el coronavirus. "Yo tengo 65 años y tengo seis bypass, si me contagio un bichito de éstos pues allá nos vemos", expresó, realista, Kempes, sabiendo que el Covid-19 presenta mayor riesgo de muerte sobre aquellas personas con patologías cardíacas, entre otras enfermedades. El Matador agregó: "Hay que tener precaución para el cuidado personal. Espero que en Argentina recapaciten un poco. Lo que está pasando es fatal y mucha gente no lo entiende. Cuando llegue el invierno va a ser peor". En una charla con Planeta 947, el exdelantero de Instituto, Rosario Central, River y Valencia entre otros equipos contó que sigue a la distancia la reacción en nuestro país por el coronavirus y comentó: "Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es".



Estable



El exarquero, Hugo Orlando Gatti, de 75 años, continúa internado en España debido al coronavirus que lo afecta y su hijo, Lucas Cassius, explicó que "está mejor en relación a cómo ha sido ingresado. Pero hay que ser prudentes. Se encuentra estable".