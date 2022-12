Nicolás Tagliafico destacó que "si no se sufre, no vale". "Si no se sufre, no vale. Hoy había que sufrir un poco más", declaró el marcador lateral después del encuentro. "Lo jugamos con mucha tranquilidad, a pesar de todo lo que se vio en este mundial llegamos con mucha tranquilidad", continuó. "El primer tiempo fue muy bueno, en el segundo tuvimos algunos errores, pero lo sacamos adelante", dijo sobre el 2-0 a favor en los primeros 45 minutos.

"Se lo dedico a todos los argentinos que bancaron. Cuando estamos juntos todo es mejor", concluyó Nicolás Tagliafico.