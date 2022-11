Tenía apenas 17 años cuando llegó a la Selección argentina y jugó su primer Mundial. Ha recorrido un largo camino Adriana Gutiérrez con Las Águilas, al punto que ya son 20 años ininterrumpidos, casi un centenar de partidos con la celeste y blanca, nada menos que 10 Mundiales (incluido el actual) y cuatro vueltas olímpicas. Y aunque existe una chance de revertir su decisión, en la previa de la final con España la sanjuanina confesó: "No voy a mentir, creo que es mi última vez con la selección. No puedo creer que hayan pasado 20 años y si hago un balance puedo decir que no me arrepiento de nada; si pudiera volver el tiempo atrás haría exactamente lo mismo".

-Dos décadas en la Selección y este es tu primer Mundial en casa ¿qué te deja?

-Esto es un sueño cumplido y no sólo para mí, sino para todo el equipo. Tengo la suerte de poder disfrutarlo en casa, pero pienso en tantas Águilas que hicieron mucho por la Selección y no pudieron jugar en San Juan.

-¿De quiénes te acordás?

-De muchas, como Daniela Guerrero, que si bien disputó un Mundial en Argentina fue en Buenos Aires y no es lo mismo, de Ivana Navas, de Lorena Rodríguez. Pienso en todas ellas y me siento una privilegiada por este momento.

-Antes del torneo habías dicho que analizabas el retiro, a horas de la final ¿cuál es tu decisión?

-El retiro está presente, pero ahora trato de pensar en el Mundial para que mi cabeza no tome otros rumbos y me desenfoque del objetivo. Es algo que voy a decidir después del torneo, pero ya son muchos años y es hora de dejarle mi lugar a las nuevas camadas.

-¿Qué inclinaría la balanza para seguir un tiempo más?

-Que el próximo Mundial empiece el mes que viene (bromea). Lo que pasa es que los procesos mundialistas son muy exigentes. Una se prepara primero a nivel individual y de clubes, con gimnasio, con trabajos específicos para quedar en la preselección; y luego, antes de cada Mundial, son otros varios meses de proceso, con el extra de que este en particular fue más largo por la pandemia. Y los años van pasando y todo cuesta más.

-¿Caés en la cuenta de que sólo queda un partido para que termine el Mundial?

-Estoy disfrutando que el torneo se hace en casa y disfruto jugar con Las Águilas, siempre me gustó, lo paso bien. No voy a mentir, creo que es mi última vez con la selección. Pero intento no pensar en eso o en decir: esta será mi última práctica, la última vez que entre al vestuario o mi última final. No quiero hacerlo porque no me hace bien, así que vivo el presente. Sinceramente no puedo creer que haya pasado 20 años en la Selección; y si hago un balance puedo decir que no me arrepiento de nada; si pudiera volver el tiempo atrás haría exactamente lo mismo.

Ganadora neta

4 Títulos mundiales ganó Gutiérrez con Argentina, de los 5 que acumulan Las Águilas. Las sanjuanina levantó la copa en Portugal 2002, Alemania 2004, España 2010 y Francia 2014.

¿Y luego qué?

Si Adriana Gutiérrez se retira de la Selección se enfocará en su club, ya que colgar los botines por ahora no es una opción. "Siento que aún me quedan algunos años. Además estoy muy entusiasmada con mi incorporación al CP Esneca Fraga (de la Ok Liga de España), con el que tenemos varios objetivos. Seguiré en Europa un tiempo más y una vez que me retire como jugadora, la verdad es que me gustaría seguir vinculada a la Selección. Quiero apoyar desde el lugar que sea".