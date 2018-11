Verdugo. Parot anotó el gol para Central en Arroyito.

Apenas finalizó el partido, el volante de San Martín, Marcos Gelabert, se le fue encima al árbitro Nicolás Lamolina para reclamarle el penal no cobrado en el primer tiempo cuando tocó en el área local la pelota con la mano el defensor Oscar Cabezas. Luego de increparlo y ser llevado por el entrenador, Rubén Forestello, el Pampa se descargó ante los micrófonos de la televisión. "Si quieren que bajemos, que lo digan. Así no viajamos más a ningún lado y ya sabemos cómo va a terminar la historia. Hoy (por ayer) no nos cobran un penal clarísimo que vieron todos. Contra Defensa también nos perjudicaron y ante River nos cobraron un gol que no era válido", sostuvo Gelabert.



Mientras que Forestello sostuvo que "me causó dolor que el árbitro a cuatro metros no cobre un penal clarísimo. Contra Defensa también pasó algo idéntico. La verdad, no me gusta todo esto".