A pesar de que nunca se metió de lleno en el deporte profesional, tiene un vínculo fuerte y quizás desconocido para los medios. Es que Andrea Sánchez, quien fue Virreina Nacional del Sol en el 2007 participó de la Elección del Deportista del Año y dejó en claro que posee conocimientos de sobra en el ámbito deportivo.



Andrea es arquitecta, trabaja para la Secretaría de Planificación Urbana de Capital y en el Ministerio de Turismo, pero además es columnista en el programa "De sobremesa" que se emite por Canal 8. Pero no todo es arquitectura para la exvirreina, el deporte también formó parte de su vida. Jugó desde chica al hockey sobre césped en Universidad y dice que lamentó tener que abandonar cuando ingresó a la facultad. "Era wing derecho, me encantaba jugar ahí porque la U es un club que trabaja mucho en la persona, en la amistad y el espíritu deportivo. Después, ya de grande hace unos años volví hacer una pretemporada de noche y me costó mucho", comentó. Pero el deporte de la bocha y el stick no fue el único que hizo en su vida, también con su grupo de amigas se armó un equipo de futbol y jugando como delantera de área dice que pasó grandes momentos. "Era intrusa y me ponía de '9', no me iba mal" aseguró entre risas. El año pasado encontró en UDAP un nuevo deporte que siempre le había gustado: el vóleibol. "Armamos un grupo con unas chicas pero mis rodillas no me acompañaron mucho aunque igual la pasé muy bien. Me gusta disfrutar del juego en equipo y por un tema de salud también", comentó Andrea quien se da tiempo para salir a correr o ir al gimnasio.



Ya metiéndose en la elección del Deportista del Año, tuvo menciones para los pilotos Facundo Della Motta, Fabricio Persia, el voleibolista Matías Sánchez y el pequeño golfista Victoriano Bustos.

Su elección: Atletismo: Moreno; Automovilismo: Della Motta; Boxeo: C.Román; Triatlón: Masman; Ciclismo: Tivani; Fútbol dep: A.Riveros. Fútbol local: C.Méndez; Fútbol Nal.:E.Mas; Golf: V. Bustos; Hipismo: M.Rapaport; Hockey s/ césped: A.Bugallo; Hockey s/ patines fem: L. Agudo; Hockey s/patines masc: Conti Acevedo; Motociclismo: Mora; MTB: Nuñez; Natación: F.Vargas; Rugby: Juan P.Castro; Tenis: M. Place; Vóleibol: M.Sánchez; Gran DT: José Luis Paez; Equipo del año: Valenciano.