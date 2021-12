Su cuna está en Bella Vista, Buenos Aires. Pero sus afectos están en San Juan y por eso Maximiliano Richeze aprovechará para llegar hoy a la provincia, pasar fin de año junto a su familia y además correr la clásica Difunta Correa el domingo. Ayer, en una charla a corazón abierto con DIARIO DE CUYO, expresó que ya empieza a pensar en su retiro. Sin espacio en el UAE Team Emirates y si bien está en negociaciones con varios equipos, de no continuar en la categoría World Tour, el bonaerense estará dispuesto a bajarle el telón a su rica carrera con 17 años en el ciclismo profesional.

-¿Cómo analizas tu salida del UAE Team Emirates?

-Me lo tomé con calma. Me relajé bastante. Ahora estoy hablando con otros equipos pero estoy tranquilo. No tengo nada firmado, pero estoy disfrutando de la bici. Ya tengo 38 años, la idea era seguir un año más porque me siento bien pero en caso de que no consiga equipo y tenga que dejar este año, no será un problema tampoco. Un año más me podía servir para prepararme psicológicamente para el retiro porque creo que el deportista siempre se tiene que preparar para eso. Igual no puedo pedir más nada, estoy feliz con mi carrera. Con 38 años llegué hasta donde llegué y pude cumplir muchos sueños.

-Te diste el gusto de correr en World Tour, de disputar las "grandes" de Europa, ¿qué balance hacés de tu carrera?

-Más que positivo. Hace 17 años que corro en profesionales. Pude vivir de esto y me fue muy bien, aparte pude cumplir mucho sueños. Llevar los colores de mi país para mí fue algo fantástico. Cuando salí campeón argentino pude vestir los colores en el Tour de Francia y que la gente me reconozca por llevar los colores de mi país fue lo máximo. Gracias a Dios también lo pude hacer en la Vuelta a España y en el Giro de Italia. Pude correr y ganar muchas cosas, por ahí no tanto a nivel personal pero trabajando para mis compañeros hemos ganado mucho, uno siempre es parte y aporta su granito de arena para esas victorias. ¿Qué más le puedo pedir a mi carrera? Exprimí mi físico al máximo, no me queda nada por dar, siempre di todo. Demasiado que me dio el físico hasta esta edad.

-¿Bajarías una categoría para correr un año más?

-No creo. Hablé con algunos equipos World Tour. A la edad que tengo necesito motivación y objetivos claros para entrenar y hacer las cosas bien, por ahí si bajás de categoría perdés ganas y moral. Si tuviese 10 años menos te diría que sí, me bajo de categoría para seguir corriendo pero a mi edad ya corrí todo lo que quise y un año más o un año menos no me va a cambiar la vida. No pensé retirarme este año pero uno ya lo empieza a analizar un poco más.

-Una de las personas que más te va extrañar en el pelotón es Fernando Gaviria...

-Sí, hablamos para Navidad. Somos grandes amigos. Otros compañeros también me escribieron pero por ahí sí el que más me puede extrañar es Fernando porque en los últimos años hemos estado siempre juntos.

-Por ser el único argentino en la máxima categoría sos el embajador de la Vuelta a San Juan. ¿Lo sentís así?

-Sí, es un lindo reconocimiento, que me tengan como un referente. Muchos ciclistas me escriben para preguntarme cómo va todo, están todos entusiasmados. Hoy estaba hablando con Filippo Ganna y me decía "dentro de poco voy para allá" y así como él, todos preguntan y están motivados con la Vuelta. Eso habla del crecimiento que ha tenido, somos unos privilegiados de tener una carrera así en nuestro país.



La Difunta para Maxi Richeze es una tradición

Llegará sin presiones y pensando en disfrutarla. Maximiliano Richeze, que hoy arribará a San Juan junto a su esposa Caterina y su hija Rebecca, correrá el domingo la 65º Doble Difunta Correa que le dará continuidad al calendario sanjuanino de ruta. En los últimos 5 años tiene asistencia perfecta porque toda la familia Richeze se reúne en San Juan para pasar las fiestas y recibir Año Nuevo. "Para mí es la clásica más importante de la Argentina, una carrera histórica, tradicional, y eso se ve reflejado en todos los corredores que van a correrla. Siempre es lindo estar ahí, corriéndola. Haberla ganado para mí fue muy especial. Trato de dar lo mejor todos los años, siempre voy con la intención de hacer un buen papel o intentar ganarla pero sabemos que es muy difícil porque vengo de la pretemporada en Europa, es la primera carrera y los chicos en San Juan ya están con la temporada a pleno", expresó quien correrá con sus amigos Gustavo Artacho y Martín Ferrari.