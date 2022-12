Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, dio ayer una conferencia de prensa de cara al regreso de las ligas luego de la finalización del Mundial de Qatar 2022. En ella, habló sobre varios temas pero especialmente se refirió a Julián Álvarez y Lionel Messi y los llenó de elogios.

"Estamos encantados por Julián, jugó mucho, su aporte fue increíble para el equipo. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo. Tendrá una semana, diez días libres. Muchos juegos, mucha tensión. Tendrá un descanso, tal vez antes del año nuevo", comenzó diciendo el DT.

Messi y Guardiola ganaron juntos en el Barcelona 14 títulos, entre ellos dos Champions League.

Además de la Araña, también felicitó a Nicolás Otamendi, quien también fue su dirigido en los Ciudadanos, a la Pulga y a toda la Albiceleste. "Estamos increíblemente felices por él, felicidades a él y a Otamendi, personalmente a Messi. A Argentina, bien merecido", expresó el español.

Por supuesto, no faltaron las palabras lindas hacia el capitán de la Scaloneta, quien siempre fue una debilidad del DT. "Todo el mundo tiene opinión pero nadie puede dudar de que está ahí como el más grande de todos los tiempos. Siempre dije: el mejor de la historia. Es difícil de entender que un jugador pueda competir como lo que ha hecho. La gente que vio a Pelé o a Di Stéfano o a Maradona. Las opiniones son sentimentales, pero por otro lado, si él no hubiera ganado la Copa, mi opinión no cambiaría. Es normal que la gente dependa de si ganas o te evalúan. Son las cerezas finales de una carrera increíble. Messi ya la tiene desde ahora para aquellos que dudaban si era o no el mejor de la historia. Yo he tenido siempre muy claro que es así: tuve el privilegio de dirigirlo varios años y estar con él en cada entrenamiento para admirar su tremenda capacidad", cerró el técnico.