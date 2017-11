Enfático. Guillermo les brinda una indicación a sus dirigidos. En el Monumental, el Mellizo tuvo la octava victoria en la actual Superliga, que su equipo lidera con claridad.

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, se mostró exultante tras la victoria de su equipo sobre River en el estadio Monumental.



"Siempre es fantástico ganarle a River para los de Boca, y lo hicimos merecidamente porque en los momentos difíciles el equipo impuso su personalidad para ganar estos partidos", destacó.



"Y si fuimos superiores a River fue porque tuvimos más situaciones de gol, ya que después del 2-1 perdimos otros tres goles con (Frank) Fabbra, (Cristian) Pavón y (Darío) Benedetto", describió.



Barros Schelotto también afirmó que no cree "que lo que le pasó a River con Lanús en la semana por la Libertadores haya influido en el partido de hoy (por ayer). Pero cuando nos empataron apareció la actitud y la frialdad de nuestros jugadores. Siento que el equipo va tomando esa madurez que pretendemos desde el cuerpo técnico".



"Después, falta demasiado para terminar el campeonato. Hace un año Estudiantes estaba primero, pero nos repusimos y salimos campeones. Por eso ahora no hay que dormirse en los laureles. No sirve de nada mirar hacia mucho más adelante que el próximo partido ante Racing. De esta manera nos venimos manejando y no vamos a cambiar ahora", alertó.



"Y en cuanto a la expulsión de (Edwin) Cardona y del arbitraje de (Néstor) Pitana no quiero opinar. El partido se jugó como todo superclásico, dejando todo, pero siento que desde ambos equipos con buena intención", argumentó.



El "Mellizo" se quejó de las críticas sobre la endeblez de los rivales y al respecto apuntó que no está "con eso de que no Boca no le ganó a nadie. Nosotros le ganamos a Belgrano e Independiente, no. También le pasó lo mismo contra Patronato. No estoy de acuerdo con eso, porque acá todos juegan con todos y el mejor siempre es el que va puntero, como en este caso le está tocando serlo a Boca", concluyó.



Mañana Boca volverá a entrenar a las 9.30 y buscarán un amistoso para el fin de semana a puertas cerradas con algún equipo de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el encuentro previsto ante Colo Colo, de Chile se cayó definitivamente. Por la novena fecha, Boca recibirá a Racing el 19 de noviembre en la Bombonera.



Efectivo



El autor del gol del triunfo para Boca, Nahitán Nández, tiene dos remates al arco rival en esta Superliga y en ambas ocasiones terminó convirtiendo el gol. Lo hizo ayer con un derechazo letal ante el arquero Germán Lux y también en la tercera fecha contra Godoy Cruz, cuando decoró la goleada 4-1 sobre el Tomba en la Bombonera.

Pérez y la fórmula del éxito

El capitán de Boca, Pablo Pérez (foto), le dedicó la victoria de ayer a su padre, Juan Carlos, afectado por un problema de salud, y sentenció que los clásicos se ganan "con actitud". "Hoy (por ayer) no hicimos un gran partido, pero sí un esfuerzo enorme, con actitud, huev... Estos clásicos se sacan adelante como lo hicimos hoy (por ayer)", subrayó Pérez.



El mediocampista agregó que "esto no se da siempre. Se lo dedico a mi viejo, que estuvo pasando un momento duro, pero dio una muestra de carácter y un ejemplo más a toda su familia", enfatizó Pérez.



En tanto, el arquero Agustín Rossi valoró el resultado tanto como el "carácter" de sus compañeros para "manejar el partido". "Nos preparamos para esto durante toda la pretemporada. Llevamos ocho de ocho, venimos con un nivel excelente y vamos a tener que seguir así hasta fin de año", declaró Rossi.



Por su parte, el marcador de punta Leonardo Jara manifestó "una alegría inmensa" por haberle ganado a River en su cancha por segunda vez, pero aclaró que más allá del auspicioso comienzo de temporada, "falta un montonazo" para el final de la Superliga.