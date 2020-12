El empate sin goles no era lo esperado por el técnico, Paulo Ferrari. Pero en su análisis, el entrenador verdinegro remarcó facetas del equipo que lo dejaron conforme: "Siempre fuimos protagonistas. El equipo está sólido, no nos han convertido en nuestro arco y esas son cosas positivas. Queríamos los tres puntos pero se nos cerró muy bien el rival. En el complemento llegamos, generamos las ocasiones pero no pudimos resolverlo. Lo que queda ahora es seguir en esta senda de trabajo porque van apareciendo las cosas que queremos para San Martín".

Otro de los que habló fue el delantero Lucas Campana, quien fue titular, que remarcó el trabajo de todos sus compañeros: "Hicimos un esfuerzo enorme como grupo, como plantel pero no se nos dio. Queríamos ganarlo pero estamos en la parte de arriba de la tabla y ahora viene el trabajo para afrontar el partido próximo con un viaje que será largo y ante un rival durísimo. Pero estamos creciendo fecha a fecha y con el sacrificio de todos y la humildad como grupo vamos a ir por los objetivos que se marcaron apenas nuestro trabajo en San Martín".



La próxima

En la tercera fecha de esta Fase Reválida, San Martín será visitante de Alvarado de Mar del Plata que lo recibirá el sábado 12 a las 18 en la Feliz. Luego, llegará otra vez la localía y será ante Mitre de Santiago del Estero. Ya por la quinta fecha, San MArtín será visitante nuevamente y jugará en Mendoza frente a Independiente Rivadavia. En la sexta y penúltima fecha, Belgrano de Córdoba llegará a San Juan mientras que por la última jornada, San Martín visitará a Brown en Madryn.