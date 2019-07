Fue mucho más durante todo el encuentro, dejó todo en el cancha, pero no tuvo suerte. La Selección Argentina de hockey sobre patines perdió la final del Mundial ante Portugal en la serie de penales por 2 a 1, tras haber terminado el encuentro con un empate sin goles.

José Luis Páez no pidió minuto durante todo el encuentro, para no enfriar el partido, porque sabía que estaban en condiciones de convertir en cualquier momento. Pero, después de 3 penales errados, uno de ellos en el primer tiempo y dos en el alargue, Argentina no le encontró la vuelta para poder definirlo ni tuvo suerte en los penales finales.

Así, la Selección se quedó una vez más con el subcampeonato en los World Roller Games 2019. Mientras que, Portugal gritó campeón.

Argentina finaliza así el certamen internacional que comenzó con una buena primera ronda (terminaron primeros del Grupo) y en el que "mostró los dientes" en la fase decisiva. Primero al siempre complicado Angola por 6 a 0 y en semifinales al agrandado Francia por 3 a 0. Eso fue muestra de superación.

El juego siempre se mostró positivo. Rindió en un 70 por ciento en la primera fase. Subió muchos puntos en la segunda ronda. Y jugó un excelente partido final. Sin embargo, los goles no llegaron y eso le costó el primer lugar.