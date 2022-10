Se suele decir que Boca es 'deportivo ganar'. Con ese objetivo llegó ayer en la siesta a San Juan bajo un calor más que importante, de más de 30 grados, que no impidió que cientos de hinchas lo esperaran algunas horas en las puertas del hotel donde se hospeda en la provincia. Y a diferencia de otras ocasiones, esta vez los jugadores tuvieron la amabilidad que tanto se les reclama, al sacarse fotos y firmar autógrafos sin ningún inconveniente. Es decir, le cumplieron el sueño a más de un fanático pues, por ejemplo, Agustín Rossi -el más ovacionado-, Sebastián Villa, Luis Vázquez o Facundo Roncaglia, por citar algunos, frenaron ante el pedido de los hinchas e inmortalizaron el momento.

Bienvenidos. Los jugadores xeneizes recibieron la calidez de los hinchas sanjuaninos, bajo un calor más que intenso.

El xeneize llegó a San Juan para buscar el boleto esta noche a la final de la Copa Argentina, donde defiende el título. Viene con un presente ideal que generó que las entradas que se pusieron a la venta para estar en el Bicentenario ante Patronato se agotaron en apenas horas. No sólo las presenciales que se expendieron en las boleterías del coloso pocitano, sino aquellas que se ofrecían por internet.

Wisky. Seba Villa, como sus compañeros, fue muy amable e hizo de ‘fotógrafo’.

Por eso no fue ilógico tanta pasión ayer por la siesta en las inmediaciones del Del Bono Park, sobre todo cuando se vio que el colectivo que traía al plantel y la delegación, encabezada por el presidente Jorge Amor Ameal, e hizo que se desbordaron en cánticos hacia los players. Una muestra de afecto que tuvo la 'devolución' de los protagonistas de frenarse y hacer muchas selfies. Ahí fue cuando Rossi se quedó con el primer puesto de los más ovacionados y buscados para una foto. De hecho, una fanática le pidió una foto con un cartel por demás pintoresco: "Rossi, si renovás contrato, vuelvo con mi ex...". Una impresión que no pasó desapercibida por el cuidapalos que se espera esta noche vaya al banco de suplentes, ya que el técnico, Hugo Ibarra, decidió darle descanso ante la seguidilla de partidos y las lesiones que vienen teniendo algunos futbolistas.

El jefe. Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, encabezó la delegación.

Por su lado, el delantero colombiano Sebastián Villa también recibió de cerca el cariño popular sanjuanino y firmó muchos autógrafos. Otro que tomó los celulares de los hinchas para hacer distintas selfies fue el goleador juvenil, Luis Vázquez. Mientras que más sobrio aunque igual de amable con los espectadores resultó el defensor experimentado Facundo Roncaglia.

La última vez de Boca en San Juan fue en 2021 al perder en semis ante Racing por la Copa Liga Profesional.

El 'dale Boca, dale Boca' o el 'dale campeón, dale campeón' dijeron presente en la siesta sanjuanina que ya mostró el calor que se viene para el inminente verano. La alta temperatura no fue un impedimento para los fanáticos, que dijeron presente en el regreso a la provincia del campeón doméstico.

Una incógnita que se mantendrá hasta último momento y que comentaba más de un simpatizante, es que si el ídolo máximo del club y actual vicepresidente, Román Riquelme, llegará hoy a San Juan. Se trata de una incógnita gigante, más teniendo en cuenta el hermetismo con que se maneja el exenganche. Aunque en varios partidos de visita de esta edición de Boca, dijo presente.