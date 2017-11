El autódromo El Zonda recibirá este fin de semana por trigésima vez a la categoría, cuya primera edición en TC 2000 fue en 1981. A lo largo de las 34 carreras realizadas en uno de los circuitos más espectaculares del país, recordamos algunos de los hechos más destacados en el largo historial de la categoría en El Zonda. En modo resumido presentamos siete carreras que han quedado en la memoria no solamente por su desarrollo sino también en algunos casos por cuestiones extra-deportivas que tenían que ver con la realización.

Describimos las siete carreras más recordadas en el historial del TC 2000 y Súper TC 2000 en el autódromo El Zonda Eduardo Copello de San Juan, en el año de su cumpleaños 50 y a pocos días de recibir al Súper TC 2000 en la 10º fecha de su temporada. Se trata de siete recuerdos fuertes de tantas carreras realizadas, y por supuesto que en la elección podrían agregarse otras a las que siguen:

1-1981, la primera

La primera. Se corrió el 13 de setiembre de 1981 y para el recién nacido TC 2000 en lo que fue la 6º fecha de la temporada. La primera Pole Position fue para el campeón vigente Jorge Omar Del Río quien se coronó también campeón ese año, con un Dodge 1500 del equipo Pianetto Competición. Del Río luego ganó la primera carrera del historial del TC 2000 en El Zonda, escoltado por Juan María Traverso con Ford Taunus y Carlos Marincovich con otro Dodge 1500. Con la victoria en San Juan Del Río llegó a la tercera consecutiva (antes lo había hecho en Alta Gracia y Concordia) y fue campeón con una diferencia de 29 puntos sobre Esteban Fernandino con Ford Taunus.

2-Henry Martin en la gloria

El sanjuanino Henry Martin integró el equipo oficial Ford de Oreste Berta y se consagró campeón en 1997 con una discutida definición en Rafaela con Walter Hernández del equipo oficial Volkswagen. Ante de su consagración Martin tuvo su domingo de gloria en El Zonda el 7 de setiembre de 1997 cuando se impuso en la primera de las dos Finales sobre dos grandes referentes de la categoría de ese momento como Guillermo Ortelli con Chevrolet Vectra y Omar Martínez con Honda Civic. En junio Henry ya les había ganado a Ernesto Bessone con Ford Escort y Juan María Traverso con Peugeot 405. La carrera era de su compañero en Ford Daniel Cingolani (había logrado doble Pole), pero éste se detuvo en boxes por una vibración y la punta quedó para el local. La segunda Final fue ganada por Bessone. Martin se dio el gusto de regalarle a su gente otra victoria en su propia casa y en el año en que salió campeón. Ese fin de semana fue también recordado por el azote del viento Zonda que provocó destrozos el sábado.

3-La última victoria de Juan María Traverso

El domingo 9 de septiembre de 2001 será recordado por siempre como el día de la carrera que Traverso definió la victoria en una de las últimas curvas de El Zonda doblando a la par y con toque sobre el auto de Juan Manuel Silva quien iba adelante. El Comisario Deportivo, el recordado Raúl Marielli no aplicó sanción alguna y esa fue la última victoria de Traversoen la categoría que lo tiene como siete veces Campeón, con récord de 73 Pole Positions y 68 triunfos. De esa maniobra todavía hoy se sigue hablando y discutiendo. De lo que no hay dudas es de que fue inolvidable. Le salió bien a Traverso. Tan bien que el golpe de su Toyota sobre la rueda trasera derecha del Honda desacomodó al auto del chaqueño que se quedó sin reacción para su desesperada defensa final. Segundos después Traverso rubricaba su sexta victoria en el Zonda sanjuanino, confirmada por las autoridades con una rapidez que no guardó relación con sus polémicos matices.

4-El desnudo en el podio

No es un agradable recuerdo, pero ha quedado entre los hechos más recordados en una carrera de San Juan, aunque éste ocurrió una vez terminada la Final del 5 de mayo de 2002, época muy difícil en lo social y económico en el país. Ocurrió en el podio. Cuando todo parecía que estaba cerrado, tras el dominio contundente de Marcelo Bugliotti con un Honda, con el que se impuso de punta a punta, el podio también fue el centro de la atención: el ganador, impulsado por la irracionalidad, se desnudó y así festejó su quinta victoria en la categoría. Según dijo después, "lo hice como muestra de repudio hacia los políticos, ya que nos están dejando en b..." El hecho fue repudiado. La Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) multó con 2000 pesos a Bugliotti, por "manifestaciones obscenas en el podio.

5-La tragedia

Un golpe tremendo para el TC 2000 y el automovilismo argentino fue la tragedia del domingo 6 de mayo de 2005. Como una paradoja del destino, después de celebrar una gran victoria con Toyota Corolla en El Zonda, el salteño Nicolás Vuyovich unas horas después en el viaje regreso a Córdoba perdió la vida en una accidente aéreo en el que también murió el director del equipo Gustavo Ramonda, entre otros cuatro integrantes del pasaje del avión particular que volvían de la carrera. Vuyovich había festejado el 2-1 del equipo con el segundo lugar de Norberto Fontana en el retorno de la victoria para la marca luego de un año sin ganar.

6-El empate que no fue

El domingo 5 de octubre de 2014 hubiera quedado marcada a fuego en la historia de El Zonda y del automovilismo argentino. Fue el día en que una carrera del Súper TC 2000 termine empatada. En un caso inédito en las carreras desde que la medición se hace en milésimas, Matías Muñoz Marchesi con Chevrolet Cruze y Leonel Pernía con Renault Fluence completaron la carrera ambos en 42 minutos 35 segundos 822 milésimas luego de 31 vueltas. Después de más de una hora de deliberaciones tras la conclusión de la competencia, la CDA del ACA resolvió recargar al piloto del equipo Renault por considerar que, en busca del triunfo, realizó una maniobra fuera de reglamento, y lo bajó a la segunda posición. De esa manera tras el 'empate técnico' el chaqueño Muñoz Marchesi logró su única victoria en la categoría debido al recargo a su rival.

7-Guerrieri desobediente

Esteban Guerrieri con Toyota Corolla ganó una accidentada y muy discutida Final sobre Facundo Chapur con Peugeot 408 por solamente 31 milésimas. La particularidad de la definición fue que Guerrieri terminó complicando a su propio compañero Matías Rossi con quien disputaba la punta de la carrera tras haber ganado ambos las dos series previas. La orden del equipo era naturalmente la victoria de Rossi aprovechando el abandono del puntero del campeonatop Agustín Canapino con Chevrolet tras un choque de José Manuel Urcera con Fiat. Tras un mal entendido, y algunos roces se impuso Guerrieri con muy poco margen sobre Chapur que aprovechó la confusión y casi ganó. Rossi fue tercero y subió resignado y sorprendido al podio. Fue la última edición en El Zonda el domingo 23 de octubre del año pasado...

Bonus track

En el 2007, Henry Martín y Fabián Flaqué protagonizaron un choque tremendo en El Zonda. Revivilo en el siguiente video: