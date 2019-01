Desde 2009. El Dakar mantiene continuidad en Sudamérica, pero no hay certezas para la carrera del año próximo.

El director del Dakar, Ettiene Lavigne, habló del futuro de la competencia y dejó la incertidumbre planteada. Llegar a un acuerdo para encontrar el país organizador del Dakar 2019 fue realmente un problema para ASO, la empresa que maneja la carrera, tras las bajas de Argentina, Chile y Bolivia. "Pienso que gracias a Perú pudimos armar una bella edición, pero sin dudas que habrá que rearmar el Dakar. Depende del futuro porque lamentablemente estamos en un tiempo de incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar en el Dakar", reconoció Etienne Lavigne, director de la prueba.



¿Qué sucederá a partir de 2020? Por ahora no hay respuesta. "La parte financiera es fundamental, porque armar un Dakar es un presupuesto gigante. ASO tiene propuestas de diferentes partes del mundo para llevar la carrera, pero nuestras intenciones de trabajo están en lograr un acuerdo con Chile. Hay una voluntad común de que la carrera vuelva a Chile, pero nada más. Lo de la largada se ha hablado más y a ASO le entusiasma la idea de que el Dakar 2020 parta en Chile, pero no sabemos la cantidad de etapas a las que Chile pueda acceder en la parte económico".



Justamente en relación a lo económico fue contundente: "Nosotros tenemos gastos y tenemos que ajustar la parte de recursos financieros con los países a fin de trabajar correctamente. No podemos perder plata y es un poco la dificultad que existe. Si quieres buscar un buen camino para construir cosas no puedes cerrar puertas".



