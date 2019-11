El reluciente estadio "Del Bicentenario" de Pocito figura originariamente como una de las cinco sedes para la Copa América 2020. Confirmaron 4 sedes pero la de San Juan sigue latente.



El estadio del Bicentenario de San Juan fue mencionado en un principio como una de las sedes de la Copa América 2020 de fútbol. Ayer se filtró un documento de la Conmebol en el que se menciona la confirmación de cuatro de las cinco sedes que le corresponden a la Argentina (el resto estará a cargo de Colombia, el otro país organizador) y en él la sede San Juan figura como "a confirmar", por lo que las chances siguen intactas.



El Gobierno local no ha recibido ninguna desafectación por parte de la Conmebol, el organismo que patrocina el certamen continental, por lo que entiende que las posibilidades son iguales que al principio.



El documento de Conmebol, que se filtró según medios nacionales, menciona a los estadios "Mario Alberto Kempes" de Córdoba (con capacidad para 57.000 espectadores), "Malvinas Argentinas" de Mendoza (38.000), "El Único" de La Plata (43.000) y el "Monumental" de Núñez (66.000) como cuatro de las cinco sedes seguras que utilizará la Argentina.



Dicho informe aclara que el estadio "Del Bicentenario" (con capacidad para 25.286 personas) aún no ha sido confirmado. Y además aclara que fueron completamente descartados los estadio de Boca y de Racing, como así también el propuesto por Santiago del Estero.



En este sentido, la próxima semana se realizará una reunión de Consejo Superior de la Conmebol, en la que se oficializarán los estadios escogidos.



Sobre el tema, el secretario de Deportes de San Juan, Jorge Chica, se mostró positivo sobre la designación final de San Juan como sede porque "no recibimos ninguna novedad en contra. Ni siquiera algún comentario. Mientras las chances existan, tenemos que confiar en nuestras posibilidades.



Como a San Juan no ha llegado absolutamente nada sobre que ha sido descartado el estadio "Del Bicentenario" siguen las esperanzas. Nuestra relación con la gente de la Conmebol es excelente por lo que hubiese sido lógico y normal que nos hubieran avisado que estábamos fuera de carrera".



Más adelante Chica señaló que "a fin de semana me tengo que reunir con "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA). Hoy (por ayer) me dijo que si San Juan no es sede, él no irá a la reunión que el Consejo de Conmebol tiene el martes próximo, dando su respaldo".



La Copa América reunirá a los diez seleccionados que componen la Confederación Sudamericana de Fútbol (que son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) junto con los participantes invitados que disputan las Eliminatorias Asiáticas: Qatar y Australia (a pesar de ser un país de Oceanía, juega las competiciones de Asia).



Uruguay es el equipo que más veces ha levantado el trofeo con 15 conquistas, seguido de Argentina (14) y Brasil (9). Más atrás en la tabla histórica figuran los títulos de Paraguay, Chile y Perú (2 cada uno), junto con las solitarias hazañas de Colombia y Bolivia (1 cada uno).



Venezuela y Ecuador son las únicas Selecciones pertenecientes a la Conmebol que nunca han podido alzar el trofeo más codiciado del continente.

Los estadios de Colombia, algo similar



En lo que será la edición número 47 de la Copa América que organizarán de manera conjunta los países Colombia y Argentina, las ciudades cafeteras que recibirán al Campeonato con mayor antigüedad a nivel selecciones serán las de Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali.



El ente sudamericano confirmó los estadios que oficiarán de sede en Colombia: el “Pascual Guerrero” de Cali, con capacidad para 48 mil espectadores, el estadio “Atanasio Girardot” de Medellín (48.700), el “Metropolitano Roberto Meléndez” de Barranquilla (45.692) y el “Nemesio Camacho El Campín” de Bogotá (36.343 espectadores).



En tanto, resta la confirmación del estadio “Hernán Ramírez Villegas” de Pereira, que cuenta con capacidad para 30 mil hinchas. En este caso algo similar a la Argentina, que también tendría cuatro sedes seguras y una a confirmar, que es el estadio “Del Bicentenario” de Pocito, con un aforo de 25.286 espectadores.