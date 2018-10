¿Habrá revancha? Mayweather y Alvarez se toparon en Las Vegas en el 2013 y ganó el moreno por decisión de los jueces.

El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez no sabe qué fue lo que motivó a Floyd Mayweather a tratar de hacer menos el contrato multimillonario firmado con DAZN hace unos días, no sabe si simplemente es envidia o es ganas de querer hacer una segunda pelea, pero el mexicano ha dicho ante los medios en Los Angeles: "Si le dolió, no es mi problema".



Después de haber recibido el cinturón de The Ring como el mejor peso mediano del mundo, Canelo Álvarez dijo que él nunca se pondría en la posición que lo hizo Mayweather, tratando de hacer menos lo que otros compañeros de trabajo logran, y dijo que quizá fue el hecho de haber rebasado por su contrato garantizado que tuvo con Showtime, lo que pudo haber causado ese post en el que el estadounidense le hace menos.



"Realmente no soy ese tipo de personas que empieza a poner por Instagram o Twitter para ofender a un peleador o querer hacer una pelea de esa manera, simplemente si quiere hacer una segunda pelea que hable y la hacemos, jamás en la vida me voy a poner en la posición que él se pone. Si le dolió lo que pasó, es su problema", dijo Canelo a los medios que asistieron a la ceremonia.



"No me sorprendió pero no tiene por qué, cada quien hace su carrera y su vida, si le dolió lo que pasó, no es mi problema, a cada quien le toca lo que merece", añadió el ídolo mexicano, quien después consintió en que las cifras pudieron causar el escozor en Mayweather. "No sé, creo que lo superé en ese sentido", explicó Saúl.



Canelo Álvarez firmó la madrugada del miércoles en Nueva York el mayor contrato en la historia del deporte, al acordar 11 peleas en cinco años por una garantía de 365 millones de dólares con DAZN, plataforma que va a distribuir sus combates en este lapso, y con la posibilidad de incrementar la cifra final de acuerdo al tipo de peleas que se vayan haciendo. Mayweather se convirtió el año pasado en el primer peleador en superar los mil millones de dólares en ganancias, producto de una exitosa carrera en el ring y prácticamente dos peleas, ante Manny Pacquiao y Conor McGregor, en las que rebasó los 500 millones de dólares en ganancias.