Trabajo. El plantel de Coyette empezó con su agenda previa a Tigre y hoy entrenará en el Bicentenario a puertas cerradas.

Pasó la felicidad del primer triunfo de la temporada para San Martín y en Concepción, el nuevo objetivo se llama Tigre. Uno de los rivales directos en la pelea por la permanencia que hoy está varios puntos por debajo pero que en los cruces directos, es mejor mantenerlo a raya o aumentar el margen. Con esa mira, el equipo que dirige Walter Coyette entrenó en horario matutino en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez Rodríguez. Sin dudas que la mala noticia de la jornada se dio con la confirmación del desgarro de 3 milímetros en el posterior de la pierna derecha de Alex Silva, por lo que será baja para el equipo durante las próximas tres semanas. Además, la atención está puesta en observar la recuperación total del mendocino Juan Rodríguez, quien no pudo jugar ante los entrerrianos por un problema muscular en el partido debut ante Belgrano en Córdoba.

Diego Abal será el árbitro del partido del sábado ante Tigre desde las 17.45 en Victoria.

El resto del plantel no presenta más novedades desde lo médico y ese panorama le abre un abanico de opciones para el técnico que entre hoy y mañana podría perfilar la formación titular. Las especulaciones sobran pero a la luz del rendimiento colectivo e individual del plantel en los dos primeros juegos, no se anticipan grandes cambios.



La agenda marca que el jueves volverán a trabajar en cancha de San Martín por la mañana y que el viernes viajarán vía aérea a Buenos Aires para esperar el cotejo con el Matador de Victoria.



En el ataque todo está claro con la dupla Bravo-Palacios Alvarenga, mientras que en el medio, hay variantes posibles ya que Franco Cristaldo y Nazareno Solis que no fueron titulares ante Patronato pero cuando ingresaron, respondieron.