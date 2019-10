Molestos. En el plantel de Independiente, se las agarraron con Pitana tras la eliminación.

Independiente quedó eliminado y la sensación que quedó entre los jugadores del Rojo es que el arbitraje les jugó en contra. O al menos eso se desprende de las declaraciones de Silvio Romero ni bien terminó el partido: "Fuimos perjudicados, en el primer gol parte adelantado, después hay un clarísimo penal, el árbitro te habla con soberbia y el línea también, así no se puede", tiró muy caliente. En el 1-0 no hubo offside pero sí un empujón de Sand en la previa y en la otra está claro que era falta. Si bien Romero hizo su autocrítica ("partamos de la base que tenemos que jugar mejor"), no pudo dejar de focalizar en la tarea de los jueces: "El penal es claro. Si Pitana no lo ve, el línea tiene que verlo porque fue adelante suyo, ¿qué está mirando?". Y reveló que al reclamar durante el partido, lo increparon con un "primero hacé un gol".