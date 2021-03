Jueves de preocupación en el entrenamiento de Independiente: los testeos rápidos arrojaron dos casos positivos de coronavirus y uno pertenece a Silvio Romero, capitán y pieza clave en el equipo. El otro jugador afectado es Braian Martínez, habitual suplente. Si bien ambos se retiraron sin síntomas del predio de Villa Domínico, el cuerpo médico les realizará los denominados PCR para corroborar si se tratan o no de falsos positivos. Los dos, en principio, estarían afuera del clásico del próximo domingo contra Boca en Avellaneda.

Ante este panorama, Alan Velasco emerge como la primera opción para reemplazar a Silvio en un ataque diezmado, ya que ayer Jonathan Herrera trabajó un rato con el grupo y otro de manera diferenciada. El ex San Lorenzo podría llegar a tapar algún agujero, pero no está al 100 por ciento desde lo futbolístico. Esto sumado a que Julio César Falcioni, quien no acostumbra a jugar sin un 9 de referencia, ya perdió a Alan Franco (emigró al Atlanta United de la MLS) y a Lucas "Saltita" González (participa con la Selección Argentina Sub 23 para jugar dos amistosos contra Japón en Asia).

Ayer, después del entrenamiento, hubo un asado general entre el plantel y el cuerpo técnico de Independiente. La foto que circuló a través de las redes sociales muestra abrazados a Silvio Romero, Pablo Hernández, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Romero, Lucas Rodríguez y los utileros del club.

Desde el cuerpo médico vienen haciendo estos testeos rápidos desde el martes pasado por el caso de Alan Franco, quien jugó contra Vélez y en el Aeropuerto de Ezeiza dio negativo, pero al llegar a Estado Unidos fue positivo. Todavía se espera el resultado de la tercera prueba médica del ex San Telmo.

Fuente: TyC