SUPERLIGA - FECHA 22

Viernes 8 de marzo

19:00: Lanús vs. San Martín (Silvio Trucco)

21:10: Belgrano vs. Patronato (Néstor Pitana)

Sábado 9

17:10: Newell's vs. Talleres (Nicolás Lamolina)

17:10: Godoy Cruz vs. Rosario Central (Hernán Mastrángelo)

19:20: Colón vs. Racing (Jorge Baliño)

21:30: Boca vs. San Lorenzo (Facundo Tello)

Domingo 10

17:10: Estudiantes vs. Gimnasia (Germán Delfino)

19:20: Huracán vs. San Martín (T) (Andrés Merlos)

19:20: Independiente vs. Aldosivi (Mauro Vigliano)

21:30: Atlético Tucumán vs. River (Diego Abal)

Lunes 11

19:00: Tigre vs. Unión (Pablo Echavarría)

21:10: Argentinos vs. Vélez (Patricio Loustau)

21:10: Defensa y Justicia vs. Banfield (Fernando Rapallini)