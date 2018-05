DT ganador. Desde que arribó al Atlético Madrid para reemplazar a Gregorio Manzano a fines de 2011, Diego Simeone enderezó el rumbo del equipo y le dio varios títulos. Ayer lo festejó junto a sus hijos, Giuliano y Gianluca.





El entrenador argentino de Atlético de Madrid de España, Diego "Cholo" Simeone, condujo a su equipo a un nuevo título, la Liga de Europa de fútbol, al golear ayer en la final a Olympique de Marsella, de Francia, por 3-0, en el Stade de Lyon.



Los goles del equipo español, donde fue titular el rosarino Ángel Correa (ex San Lorenzo) los convirtieron el delantero francés Antoine Griezmann, en dos ocasiones, y el capitán Gabi.



El "Cholo" Simeone consiguió su segunda Liga de Europa con Atlético de Madrid y el sexto título desde su arribo al club madrileño, en diciembre del 2011.

Atlético disputará la final de la Supercopa de Europa ante el ganador de la Liga de Campeones.

El ex director técnico de Racing, Estudiantes de La Plata, River, San Lorenzo y Catania de Italia levantó este trofeo con el "Colchonero" en 2012 y la Supercopa Europea 2013, en el plano internacional, y la Liga de España 2014, la Copa del Rey 2013 y la Supercopa de España 2015, en el ámbito local.



Además, Simeone, de 48 años, llevó a Atlético de Madrid hasta las finales de la Liga de Campeones de Europa, el certamen más importante del "Viejo Continente", en 2014 y en 2016 y en ambas perdió ante su clásico rival, Real Madrid.



Olympique de Marsella, con Lucas Ocampos (ex River) de titular, no pudo cortar una sequía internacional de 25 años. La última conquista fue la Liga de Campeones de Europa en 1993.



La final tuvo un desarrollo entretenido y el oficio y la contundencia de Atlético de Madrid fueron demasiado para el equipo francés.



El conjunto español, con un 4-4-2 clásico, aguantó el comienzo frenético de Olympique; se puso en ventaja con el gol de Griezmann, a los 21 minutos de la primera etapa, gracias a un grosero error del camerunés Zambo Anguissa; y después manejó el juego con total tranquilidad.



De hecho, en el inicio del segundo tiempo, otra vez Griezmann puso el 2-0, aunque esta vez con una definición exquisita y sobre el final Gabi estableció el 3-0 definitivo.



Antes y después Olympique, con un 4-2-3-1, no le encontró la vuelta al partido y ni siquiera los cambios que realizó Rudi García le dieron frescura a un equipo que no tuvo respuestas.



Si bien Atlético de Madrid arrancó la temporada con la ilusión de ganar -por primera vez en su historia- la Liga de Campeones de Europa, la Liga de Europa estuvo lejos de ser un premio consuelo.







* Griezmann: "Ojalá pueda ganar más títulos"

Antoine Griezmann (foto), delantero del Atlético de Madrid, y autor de dos de los tres goles de la final de la Liga Europa que ganó su equipo al Olympique Lyon, declaró que marcó gracias a su confianza o a su sangre fría.



El jugador francés analizó el choque frente al cuadro francés, destacó la dificultad de la victoria por la entidad del rival y definió cómo fueron sus goles.



"Cuando me fui de mi casa a los 14 años quería vivir estos momentos. Ojalá pueda ganar más títulos. Ellos son un equipo que trabaja muy bien. Nosotros a los nuestros y hemos aprovechado cada error. Mis goles, han sido por la confianza o la sangre fría, no sé como llamarlo", dijo en la cadena televisiva Bein Sports.