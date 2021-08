Este martes se desarrollará la última jornada de la gimnasia en los Juegos Olímpicos y lo que parecía un imposible sucederá: Simone Biles volverá a participar en Tokio 2020.

La propia Federación de Gimnasia de Estados Unidos confirmó en sus redes sociales que Biles está inscripta en la definición de la viga de equilibrio, que será la última final de aparatos que tendrá la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estamos muy emocionados de confirmar que verá a dos atletas estadounidenses en la final de la viga de equilibrio mañana: ¡Suni Lee Y Simone Biles! ¡No podemos esperar para verlas a ambos!”, comunicó USA Gymnastics.

¿Cuándo vuelve a competir Simone Biles en los Juegos Olímpicos?

De terminar de confirmarse que Simone Biles formará parte de la final de la viga de equilibrio, a la que por el momento aparece como inscripta, la vuelta de la estadounidense será a las 5.40 de este martes en Argentina.

La final de la viga de equilibrio es una de las tres que tendrá la última jornada de la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio y las otras dos serán entre los hombres: a las 5 será la definición de las paralelas y 6.39 comenzará la de barra fija, la última del cronograma.

La drástica de Simone Biles en Tokio 2020: decidió preservar su salud mental y no competir en los Juegos Olímpicos

El calvario para Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzó en el arranque de la prueba por equipos: después de realizar el primer salto tomó la decisión de abandonar. Luego, ante los medios, la estadounidense comentó el motivo de su decisión: necesitaba preservar su salud mental.

"Después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", aseguraba Biles después del que era el segundo día de la gimnasia femenina en Tokio. En el primero, Simone había ganado la clasificación individual para asegurarse un lugar en cada una de las finales de aparatos.

"Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", expresaba Biles.

Fuente: TyC Sports