Sin entrar. Dallas Mavericks no necesitó del argentino Nicolás Brussino para vencer por 13 puntos a New Orleans Pelicans.

Dallas Mavericks (23-35), sin la participación del argentino Nicolás Brussino, superó a New Orleans Pelicans (23-36), por 96 a 83, en partido válido por la fase regular de la NBA de básquetbol. El equipo dirigido por Rick Carlisle no utilizó al alero santafesino Brussino, ex Peñarol de Mar del Plata.



En Mavericks, la contribución más efectiva la brindó el ala pivote alemán, Dirk Nowitzki, responsable de una planilla de 18 tantos y 9 rebotes.



En los Pelicans, en tanto, la figura excluyente resultó el pivote Anthony Davis, quien finalizó con 39 puntos, 14 rebotes y 2 bloqueos.



Por otra parte tampoco jugó Luis Scola en la caída de Brooklyn Nets (9-49), superado nítidamente por Golden State Warriors (49-9), por 112-95



El capitán del seleccionado argentino no vio minutos en la decimosexta derrota en fila de la franquicia neoyorquina. La mejor figura de los Nets resultó el alero Rondae Hollis-Jefferson, con 16 tantos y 10 rebotes.

En los Warriors, por su lado, se destacó el armador Stephen Curry, con una planilla de 27 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.



Además, el campeón Cleveland Cavaliers (40-17), a pesar de los 34 tantos, 9 rebotes y 7 asistencias del tirador Kyrie Irving, cayó como local ante Chicago Bulls (30-29), por 117-99.



Houston Rockets (42-18), con ocho jugadores con un mínimo de dos dígitos entre sus anotadores, le ganó a Minnesota Timberwolves (23-36), por 142-130



Otros marcadores: Miami Heat 113-Indiana Pacers 95; New York Knicks 110-Philadelphia Sixers 109; Orlando Magic 105-Atlanta Hawks 86; Sacramento Kings 85-Charlotte Hornets 99



En tanto que ayer. San Antonio Spurs (44-13), con Emanuel Ginóbili, visitaba a Los Angeles Lakers (19-40), en el Staples Center.