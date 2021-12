Este fin de semana, la categoría más popular del automovilismo argentino, el Turismo Carretera, estará disputando el Gran Premio Coronación, Copa Revolución Deportiva, donde se definirá el campeón de la temporada 2021.

El Circuito San Juan Villicum, por segundo año consecutivo será el escenario de la definición, donde el año anterior logró consagrarse campeón Mariano Werner, quien llega como líder de la Copa de Oro y con serias posibilidades de lograr el bicampeonato, aunque –matemáticamente- hay diez pilotos más con chances de pintar el N°1 en su auto.

Ya se conocen los horarios para sábado y domingo y también la lista de inscriptos en TC y TC Pista, que también define su temporada. En la nómina de 38 pilotos no se encuentra el sanjuanino Facundo Della Motta, quien no estará presente ante su público y acumulará su tercera fecha consecutiva sin participar en La Máxima. Los argumentos de las ausencias pasadas fueron "motivos de planificación" y también que no pudo conseguir equipo para la atención de su auto, por eso su presencia para el año próximo es una incógnita.