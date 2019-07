A esperar. Habrá que negociar entre la dirigencia para llegar a un acuerdo por el nuevo reglamento.



Un papelón más sacude al fútbol argentino. Más directamente, a la Superliga. Ayer, en Puerto Madero, debía juntarse el Comité Ejecutivo para tratar, entre otros temas, la aprobación del reglamento de la temporada 2019/2020. Pero 11 clubes no dieron quórum en la reunión, que fue suspendida. ¿Corre riesgo el inicio del torneo el viernes 26? En principio no, ya que hay tiempo para llegar a un acuerdo. Al Comité concurrieron representantes de 12 equipos: River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Vélez, Atlético Tucumán, Unión, Godoy Cruz, Defensa y Talleres. Se necesitan 13 presentes. Aldosivi no mandó a nadie a Buenos Aires. Y otros 11 se declararon en rebeldía. No casualmente, son los clubes más comprometidos con el descenso. Los mismos que impulsaron la quita de los promedios y la reducción de la cantidad de equipos que bajarían a la BN (querían pasar de cuatro a dos) y que se encontraron con la oposición del otro núcleo. La grieta quedó más marcada que nunca. Encima, mientras de un lado insisten en que la Superliga no puede empezar sin que se apruebe el reglamento, desde el otro lado apuntan que arrancará igual con el Reglamento de la temporada pasada.



El próximo año también habrá la Copa de la Superliga.