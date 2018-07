Cuidado. Así lo traen sus compañeros a Geraint Thomas, el ciclista del equipo Sky y líder de la general en el Tour con la camiseta amarilla. Se había fugado Yates pero se cayó. Terminó ganando la etapa el francés Julian Alaphilippe.

Bagnères-De-Luchon, Francia, EFE



No se dieron los cambios que todos pronosticaron. Al final, la primera etapa en los Pirineos finalizó en pelotón y la ganó el francés Julian Alaphilippe (Quick Step).



El británico Geraint Thomas (Sky), el líder de la general, resultó el más beneficiado, a pesar que dice que recién hoy, en la segunda fracción en Los Pirineos, se dará el ataque rival.



Alaphilippe no tenía palabras en la llegada para explicar su "felicidad completa" tras lograr el doblete en el Tour, y lamentó la caída del británico Adam Yates cuando iba escapado, aunque subrayó que "son cosas de la carrera".



"Siento una inmensa felicidad, no tengo palabras. Ha sido un día

de mucho sufrimiento, la escapada tardó mucho en consolidarse. Sentí

que mis piernas no estaban al cien por cien, pero conocía el

terreno. Arriesgué tras caer Yates y todo salió perfecto", explicó el líder

de la montaña.



Alaphilippe, también ganador en Le Grand Bornand, lamentó la

caída que sufrió el británico Adam Yates cuando bajaba el Portillón

en solitario, pero "son cosas de la carrera, que ocurren a veces

cuando se asumen riesgos".



A su vez, el líder de la general, el británico Geraint Thomas, valoró el "día tranquilo" de entrada en los Pirineos, pero advirtió que espera "un día loco" con la jornada de hoy, de 65 kilómetros, tres puertos y final en el Portet.



"Habrá muchos ataques y eso es lo que esperamos. Sería un poco



atrevido atacar pronto porque será un día muy exigente y la última subida es realmente dura, quizás la más dura de todo el Tour. Creo que será un día loco. Hay tres puertos en un corto espacio de tiempo, probablemente solo dos horas y media. Iremos al límite, veremos cómo va", dijo el líder en meta.



Sobre la primera jornada en los Pirineos, en la que los favoritos

llegaron juntos a meta, Thomas admitió que el día fue tranquilo, y

bien controlado por su equipo Sky.



"Esperábamos fuegos artificiales y muchos ataques, pero afortunadamente no se materializaron".

Estilo "panadero". Unos manifestantes detuvieron el Tour, tirándole líquidos irritantes a la cara de los ciclistas. La policía dispersó a los problemáticos.

Hoy, etapa corta pero con mucha exigencia



La etapa en línea más corta en algo más de 30 años en el Tour de Francia tendrá hoy un gran nivel de exigencia con la ascensión consecutiva de tres colosos de los Pirineos. El segundo día por caminos de los Pirineos levantó tantas críticas como alabanzas y es especialmente temido por meterse en un terreno desconocido. Este corto pero intenso viaje de la 17ma etapa llevará al pelotón desde Bagneres de Luchon hasta el Col du Portet, en la localidad de Saint Lary Soulan, con 65 km de recorrido y la ascensión de los dos primeros puertos de 1ra categoría y el tercero de categoría especial.

Manifestación



La 16ta etapa del Tour 2018 fue neutralizada a 28 km de la salida en Carcassone a causa de una manifestación, según informó la organización. El pelotón fue neutralizado por unos 5 minutos por el director de carrera, Christian Prudhomme, a falta de 187,7 km de la línea de llegada en Bagneres de Luchon debido a una protesta a favor de preservas zonas agrícolas desfavorecidas.



Algunos manifestantes arrojaron al paso del pelotón algún tipo de líquido irritante que obligó a un buen número de ciclistas a lavarse la cara.