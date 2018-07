Héroes. Los niños tailandeses tendrán su reconocimiento.

La FIFA no cesará en su intento por reconocer a los 12 niños rescatados en Tailandia junto a su entrenador, después de que quedaran atrapados en una cueva. El presidente de la entidad, Gianni Infantino, les había extendido una invitación a la final del Mundial de Rusia de mañana que no fue posible ejecutar por el estado de salud de los menores y su preparador, quienes se mantienen internados por varios días.



Sin embargo, Infantino dio a conocer su nueva idea: llevarlos a la entrega de los premios The Best, que se realizará el 24 de septiembre. "Los invitaremos a la entrega de estos trofeos", respondió, al paso que abrió la posibilidad de invitarlos también al Mundial de Qatar que se realizará en 2022.



Grandes figuras del fútbol y de otros deportes en todo el planeta habían manifestado su apoyo a los menores, principalmente a través de sus cuentas en redes sociales. Clubes como el Barcelona de España y el Manchester United inglés anunciaron que los llevarán a conocer sus instalaciones y, en el caso de los catalanes, que los incluirán en un torneo.