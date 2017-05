Siguiendo con el enorme crecimiento del futsal sanjuanino, estaba previsto que hoy comenzara el primer torneo del año para la Primera C, pero en la reunión de la mesa directiva de la disciplina decidieron frenar toda la actividad del fútbol de salón en todas las categorías y divisiones. El motivo: una serie de inconvenientes sucedidos con los arbitrajes, con el público asistente y con algunos futbolistas que se excedieron y protagonizaron algunos incidentes.



El director del Departamento Futsal de la Liga, Rubén Miadoski, fue más que claro al justificar esta decisión: ‘Hemos decidido frenar la actividad para que recapacitemos todos. Nos vamos a reunir este jueves a las 14,30 en la sede de la Liga Sanjuanina todos los que somos parte del futsal en San Juan: dirigentes, árbitros, técnicos, jugadores. Todos tenemos que analizar qué pasa y por qué sucedieron estos inconvenientes. Y reflexionar’.



En tanto la Primera C, con 14 equipos repartidos en dos zonas, tenía previsto su comienzo hoy. En la Zona A están Unión, Defensores de la Fe, Sportivo Federico Maggio, Sportivo Los Berros, Municipalidad de Sarmiento, Fundación Miguel Sánchez y San Miguel. En la Zona B están La Colombia, Concepción Patín Club, Barrio CGT, Club Rivera, Cabral, Barrio República del Líbano y la Asociación Deportiva Albardón. Con la decisión de suspender la actividad, la Primera C deberá esperar reprogramación.



En otro orden, en la sede de la Liga Sanjuanina estuvo presente el técnico del seleccionado nacional, Diego Giustozzi, para informar detalles de lo que será en 2018 el primer Campeonato Argentino de Futsal que tendrá continuidad a lo largo de toda la temporada con equipos de todo el país.



Este formato ya fue aprobado por AFA y por la FIFA y la reunión en San Juan sirvió para definir detalles de la clasificación de los representantes sanjuaninos a este certamen novedoso que ya no será solamente un Argentino de una semana sino que será un torneo largo.