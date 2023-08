Luego de la jornada de descanso que representó el lunes para todos los planteles del Mundial U19 masculino de vóleibol que se disputa en San Juan, hoy arranca la parte más interesante. Donde no hay margen de error, porque fallar significa quedar eliminado de la chance de pelear por el título el próximo viernes con la gran final en el Aldo Cantoni. Argentina es uno de los 16 combinados que está en esa recta final buscando conseguir por primera vez un título en esta divisional, algo para nada sencillo más teniendo en cuenta la fase previa por el Grupo A donde la albiceleste se ubicó finalmente tercera producto de dos victorias e igual cantidad de caídas. Por eso, hoy en el cruce le toca desde las 21 horas en el cubierto del Parque del Mayo medirse con el segundo del Grupo C, que resultó Corea del Sur.

Seguramente con los sanjuaninos Mateo Gómez y Juan Sánchez, los dirigidos por Marcos Blanco intentarán volver al comienzo del Mundial cuando se mostraron sólidos y consumaron dos victorias 3-0: ante la débil Costa Rica en el bautismo y luego ante Serbia, un rival algo más exigente. La historia cambió con la exigencia que le puso Estados Unidos y el 0-3 reflejó las claras diferencias con el mejor del 'A'; mientras que el domingo, pese al enorme corazón que pusieron los juveniles, Egitpo fue demasiado y se impuso 3-1.

Del otro lado de la red estará Corea que en 'C' solo perdió ante Irán (0-3), pero luego superó a Colombia (3-1), Puerto Rico (3-0) y Nigeria, que no se presentó al torneo y por ende todos sus partidos los cedió 3-0. Por este punto, los asiáticos no juegan desde el viernes pasado, ya que luego cumplieron fecha libre.

En tanto, los otros partidos de octavos de hoy: en el Cantoni, Egipto-Colombia (11hs), Irán-Serbia (14) y Estados Unidos-Puerto Rico (18); en La Superiora: Bélgica-Eslovenia (12), Francia-México (15), Bulgaria-Brasil (18) e Italia-Japón (21).

Velasco, con los especialistas

El ex-entrenador de la selección Argentina, Julio Velasco, de enorme trayectoria en el vóleibol, brindó ayer en la mañana una charla para entrenadores y especialistas en esta disciplina en la Villa Don Tomás.

A la misma acudieron técnicos, auxiliares y colaboradores de los equipos locales, como por ejemplo el DT de UPCN, Fabián Armoa, y su ayudante de campo, Gustavo Molina.

Velasco, de 71 años y nacido en La Plata, actualmente se encuentra radicado en Italia, donde es actualmente coordinador de las selecciones de la Azzurra, combinado al que dirigió en su pasado como entrenador tanto en la rama masculina como la femenina, siendo al menos campeón en ambas una ocasión.