El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, dio a conocer ayer la lista de 35 jugadores convocados de cara al Mundial Rusia 2018, a la espera del corte definitivo de 23, con las inclusiones de Franco Armani, Rodrigo Battaglia, Ricardo Centurión y Mauro Icardi como novedades.



El listado fue publicado en la página oficial de la AFA y la intención de Sampaoli sería confirmar a los 23 mundialistas el lunes 21 en una conferencia de prensa a realizarse en el predio de Ezeiza.



Las prácticas en el predio de la AFA comenzarán el viernes próximo. Y si bien el 4 de junio es el día estipulado por la FIFA para la presentación de la lista final, se sabe que Sampaoli la dará a conocer antes de esa fecha, posiblemente el lunes 21.

El próximo lunes Sampaoli deberá confirmar los 23 para Rusia.

La lista es la siguiente: Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani y Nahuel Guzmán (arqueros); Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Javier Mascherano, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Cristian Ansaldi (defensores).



Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Guido Pizarro, Éver Banega, Leandro Paredes, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Ricardo Centurión, Diego Perotti, Rodrigo Battaglia y Maximiliano Meza (volantes).



Cristian Pavón, Lionel Messi, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi y Lautaro Martínez (delanteros).



La nómina otorgada por Sampaoli es el fruto del análisis que el entrenador realizó en su última gira por Europa donde se entrevistó con 24 futbolistas aunque no hubo mención o consulta alguna de la lista con ellos.



Armani, que nunca fue citado por Sampaoli, finalmente se ganó un lugar en el equipo, al menos entre los preseleccionados. El arquero de River cambió el pensamiento de Sampaoli a fuerza de sus rendimientos superlativos, en un puesto donde tanto Romero como Caballero no son titulares en Manchester United y Chelsea, respectivamente, y Guzmán no ofreció un buen rendimiento en Tigres de México.



Las sorpresas del listado también apuntan a Battaglia y Centurión. El volante de Sporting Lisboa de Portugal se encontró con Sampaoli en la última gira europea y la figura de Racing ganó terreno con sus buenas actuaciones. Ambos fueron citados por primera vez junto con Armani.

En tanto, Icardi, que está segundo en la tabla de goleadores del fútbol italiano con 28 tantos, fue incluido por Sampaoli, pero sus posibilidades de quedar entre los 23 no son muchas.

Ansaldi, en segundo plano, también surgió como un nuevo nombre para este seleccionado. Su última convocatoria fue en 2014 cuando Alejandro Sabella era el entrenador.

Sampaoli evaluará la situación de Biglia quien se resintió de la lesión lumbar el domingo provocada por un golpe de rodilla de su excompañero Alejandro Gómez en el partido entre Atalanta y Milan por la liga italiana.

El ex director técnico de la Universidad de Chile tendrá la potestad de convocar a otro jugador en reemplazo de otro, siempre y cuando el sustituido esté lesionado. En ese caso, Matías Kranevitter aparece como primera opción si Biglia no llega en óptimas condiciones.

El seleccionado argentino afrontará el 29 de mayo un partido amistoso ante Haití, en la cancha de Boca Juniors.