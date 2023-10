En una de las tantas entrevistas con DIARIO DE CUYO, Juan José Chica recordaba que, "con 19 años, entré a Agua y Energía y, al año siguiente, me afilié al sindicato y participé representando al distrito Media Agua. En el '74 pasé a ser secretario de Prensa y, en el '76, fui secretario de Asuntos Estadísticos". Esos fueron sus inicios en el gremio Luz y Fuerza, ya que en 1988 tomó el timón de la conducción y no lo soltó hasta fines del año pasado, cuando anunció que dejaba la actividad sindical y le dejaba la posta a la entonces subsecretaria Gremial, Lilia Martín, quien asumió a principios de 2023. Chica adelantaba que el objetivo era "darle lugar a los más jóvenes", dado que no sólo se retiraba de lo gremial, sino, también, de la política. El sindicalista había sido diputado nacional de 1995 a 1999, durante la gestión provincial peronista de Jorge Escobar. Luego, de 1999 a 2003 fue legislador provincial, cargo en el que repitió en el período 2019-2023. También lideró las 62 Organizaciones Peronistas.