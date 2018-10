Lo de Santiago Solari como director técnico de Real Madrid ya es un hecho. Tras los malos resultados cosechados en el último tiempo y la conscuente salida de Julen Lopetegui, el argentino asumió el mando del primer equipo. Y luego del que fue su primer entrenamiento en este nuevo cargo, Solari compadeció ante la prensa.

Sonriendo y descontracturado, el argentino se mostró "con muchas ganas de arrancar". Para ello, sabe que cuenta con "un grupo de campeones, un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas", según sus propias palabras. Y si bien "la situación no es la más fácil", exteriorizó: "estoy aquí con muchas ganas de revertirla".

Consultado sobre la charla que tuvo con el estratega saliente, Solari se negó a relatar lo dialogado: "Eso pertenece al ámbito privado", declaró. Posteriormente, cuando se le preguntó si anhelaba conseguir los resultados de Zidane, el ex River también respondió con altura y evadió el juego de la prensa. "Con respecto a Zizu, a Zizu dejémoslo en paz. Mejor dejarlo allí, tranquilo en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él", disparó.

Por último, sentenció: "Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad, es un trabajo hermoso. En cualquier lado, no lo digo ahora en el primer equipo, he jugado y he pasado por otras posiciones. El Madrid nos supera a todos y nos incluye a todos, así que es una maravilla trabajar para este club".